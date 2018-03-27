山西地税自然人网厅上线 完税证明自带防伪功能

原标题：山西地税自然人网厅上线运行 完税证明自带防伪功能

3月27日，山西省地方税务局举行新闻发布会，该省自然人网上办税服务厅正式上线运行。 范丽芳 摄

山西地税“自然人网厅”上线运行 完税证明自带防伪功能

中新网太原3月27日电 （范丽芳）27日，记者从山西省地方税务局举行的新闻发布会获悉，该省自然人网上办税服务厅正式上线运行，近800万纳税人将因此受益。“今后，办理个人所得税事项可以‘只跑网路、不跑马路’。”该局新闻发言人李晋芳如是表述。为保证打印出的完税证明真实、合法，纸质完税证明还将附带二维码防伪校验功能。

随着经济形势好转，山西个人所得税申报纳税人数从2014年的225万人增长到2017年的764万人。在传统的办税模式下，个人所得税自行申报缴纳和查询申报信息只能到办税服务厅办理，个人所得税完税证明也无法及时取得，这给纳税人办理相关事项带来很大不便，无法满足当前纳税人多元化的办税需求。

为解决上述问题，山西省地方税务局专门开发并正式上线运行自然人网上办税服务厅，纳税人通过计算机即可办理个人所得税自行申报、缴纳税款、查询纳税记录、打印完税证明等涉税事项。纳税人可以在网上填报相应的纳税申报表办理个人所得税纳税申报，并通过使用银联卡或手机扫描二维码等方式在网上缴纳税款；纳税人还可以随时在网上查询自己选定期间的个人所得税纳税记录，也可以根据需要打印纸质完税证明；为保证打印出的完税证明真实、合法，纸质完税证明还附带了二维码防伪校验功能。

山西省地方税务局税政二处处长樊世明补充道，目前纳税人在自然人网厅打印的完税证明还缺少两个要素，一个是国家税务总局税收票证监制章，另外一个是主管税务机关的税款征收章，暂不具备完全的完税证明功能，“到2018年5月份就可以完善”。

根据规划，山西省地方税务局将在自然人网上办税服务厅的架构、功能设置、网络接口基础上，尽快研究开发掌上办税服务厅，届时，纳税人通过手机也可以实现上述功能。（完）

责任编辑：初晓慧