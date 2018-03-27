澳媒：中国迈向知识产权强国 将成这些领域领先者

原标题：澳媒：中国向知识产权强国迈进 将成这些领域领先者

参考消息网3月27日报道 澳大利亚“对话”网站3月26日刊登题为《为何说中国是知识产权领域的领先者》的文章称，自上世纪90年代末以来，中国一直在稳步提高其知识产权保护工作的质量和实施知识产权法的标准。

文章称，上世纪80年代末和整个90年代，苹果和英特尔等西方公司通过在中国投资、利用廉价劳动力获得了巨额利润。随着中国经济增长、民众变富，西方公司得以通过出售其产品来获利。

文章称，中国政府看到了这一现象，希望获益于中国市场的西方企业有所回报。它建立了一种以相关企业同意与当地公司合作、向中国本土市场转移知识和技能为条件的批准外国投资制度。

文章指出，中国较具争议性的增长策略之一是，着力在中国国内促进知识产权创新。例如，政府倾向于采购其知识产权由中国人拥有或在中国境内注册的高科技产品。

文章称，中国2001年12月加入世贸组织时签署了《与贸易有关的知识产权协定》，以使其知识产权法律提高至最低限度国际水平。与此同时，政府迫切希望从以制造业为基础的经济转变为以创新为基础的经济。这一巨大的进步将通过增加中国本国拥有的知识产权来推动。

文章称，自上世纪90年代末以来，中国一直在稳步提高其知识产权保护工作的质量和实施知识产权法的标准。加强了知识产权保护和执法，并加大了对知识产权侵权行为的惩罚力度。

文章称，中国的“十三五”规划设想中国将在科学、高科技和人工智能方面成为世界领先者。

文章称，也许，中国要成为人工智能领域全球领先者这一目标的最佳例子是面部识别技术。在中国，这些自动根据数字图像数据库识别人脸的系统现在已成为日常生活的一部分，例如在公共安全、金融服务、交通和零售服务等领域。

责任编辑：张建利