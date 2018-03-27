原质检总局党组书记侯建国任中科院正部级副院长

原标题：原质检总局党组书记侯建国任中科院党组副书记、正部级副院长

侯建国

随着本轮机构改革渐次推进，相关人事调整信息逐步披露。

据中科院官网消息，3月23日，中国科学院党组中心组召开学习会，学习贯彻全国“两会”精神和习近平总书记“两会”期间重要讲话精神。

中科院院长、党组书记白春礼主持会议，与新履职的党组副书记、副院长（正部长级）侯建国，副院长、党组成员张杰，副院长丁仲礼分别交流了参加“两会”和学习习近平总书记重要讲话的感受和思考，并就全院学习贯彻“两会”精神和习近平总书记重要讲话精神提出明确要求。

上述官方消息显示，原任国家质检总局党组书记、副局长的侯建国已经履新中科院党组副书记、副院长（正部长级）。

官方简历显示，侯建国，男，汉族，1959年10月生，福建福清人，1985年12月加入中国共产党，1976年10月参加工作，中国科学技术大学基础物理中心固体物理专业毕业，研究生学历，理学博士，中国科学院院士、教授。

侯建国早年长期在中国科技大学任教，并于2008年至2015年间担任中国科技大学校长（副部长级）。近年来，侯建国职务频繁调整，先后担任科技部副部长、党组成员，广西壮族自治区党委副书记，国家质量监督检验检疫总局党组书记、副局长。

同时，侯建国还是十九届中央委员。

根据中共中央近日印发的《深化党和国家机构改革方案》，将国家工商行政管理总局的职责，国家质量监督检验检疫总局的职责，国家食品药品监督管理总局的职责，国家发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责，商务部的经营者集中反垄断执法以及国务院反垄断委员会办公室等职责整合，组建国家市场监督管理总局，作为国务院直属机构。

不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局。

责任编辑：初晓慧