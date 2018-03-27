粮食和物资储备局领导班子出炉:保持一正三副格局

原标题：国家粮食和物资储备局领导班子出炉：继续保持一正三副格局

新组建的国家粮食和物资储备局领导班子出炉。

据国家粮食和物资储备局官网3月27日刊文介绍，近日，国家粮食和物资储备局召开党组扩大会议，中央组织部有关负责同志宣布了中央关于国家粮食和物资储备局领导班子任命的决定，并就落实好中央决策部署提出明确要求。

国家发改委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长张务锋主持会议并讲话；局党组成员、副局长曾丽瑛、卢景波、韩卫江出席会议。

上述官方报道显示，新组建的国家粮食和物资储备局领导班子承袭了原国家粮食局领导团队，继续保持一正三副格局。

担任国家粮食和物资储备局首任党组书记、局长的张务锋此前长期在山东省内工作，曾任山东省工商局副局长，临沂市市委常委、副市长，市委副书记，市长，省发改委主任、党组书记等职。2015年6月，张务锋获任山东省政府党组成员，并于一个月后任山东省副省长。

2017年2月，张务锋接替任正晓出任国家发改委党组成员，并出任国家粮食局党组书记、局长。张务锋还是十九届中央纪委委员。

曾丽瑛、卢景波、韩卫江此前均担任国家粮食局党组成员、副局长。

根据新华社发布的《国务院机构改革方案》，组建国家粮食和物资储备局。将国家粮食局的职责，国家发展和改革委员会的组织实施国家战略物资收储、轮换和管理，管理国家粮食、棉花和食糖储备等职责，以及民政部、商务部、国家能源局等部门的组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责整合，组建国家粮食和物资储备局，由国家发展和改革委员会管理。不再保留国家粮食局。

责任编辑：初晓慧