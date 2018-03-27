天津市2018年将引进海内外高层次人才5000人

新华社天津3月27日电（记者王晖）记者从天津市人力资源和社会保障局获悉，天津市2018年将加大引才育才力度，预计今年内引进海内外高层次人才5000人。

天津市人力资源和社会保障局局长杨光介绍说，为了加速京津冀人才一体化进程，深入实施“千企万人”计划、“千人计划”和“131”创新型人才培养等重大人才项目，天津市2017年新建博士后科研工作站25家、创新实践基地20家，累计引育高端人才10519人、引进留学回国人员4030人、高层次外国专家4700人次。

“今年计划加快引进海内外高端人才，在原有基础上预计增加5000人。”杨光介绍说，为了加快人才发展体制机制改革，今年将聚焦“放权松绑”，建立更加科学的人才评价体系，进一步激发人才创新创业活力。

“只有坚持公共服务和市场化服务并重，才能更好地服务优化环境，靠环境引育人才。”杨光表示，今年天津市将用人才“绿卡”集成公共服务，完善金融、交通、医疗等服务功能，实现“一卡在手、畅享天津”。同时推动建设一批人才公寓，组建海外人才创新创业保障联盟，完善高层次人才购房、子女入学等支持政策，营造“引得进、留得住、用得好”的良好氛围。

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