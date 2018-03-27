辽宁省委书记：2030年建成全国重要经济支撑带

新华社沈阳3月27日电 题：推进高质量发展 加快全面振兴——专访辽宁省委书记、省人大常委会主任陈求发

新华社记者王振宏、李铮

经济筑底企稳的辽宁正迎来新一轮全面振兴的历史机遇。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，辽宁以改革谋发展，以改革促振兴，全省经济逐步向好，经济社会发展取得了新进展新成效。辽宁在扎实推动高质量发展，实现老工业基地全面振兴进程中，还将有哪些新部署、新举措？日前，记者专访了辽宁省委书记、省人大常委会主任陈求发。

记者：辽宁省委将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为振兴发展的根本遵循，在学习贯彻落实过程中，辽宁采取了哪些切实有效的措施？

陈求发：辽宁把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，切实在学懂弄通做实上下功夫，着重做了抓全面、抓关键、抓落实三项工作。一是推动全社会来一次大学习。开展了形式多样的学习宣传活动，特别是抓好面向广大群众的宣传教育，用大众化、接地气的语言做好党的十九大精神宣传阐释，让人民群众听得懂、能领会、可落实。二是充分发挥“关键少数”的示范引领作用。辽宁省市主要领导干部带头深入基层开展宣讲和调查研究，使中央的各项决策部署和总书记的指示要求在辽宁深入人心、落地生根。三是把学习贯彻党的十九大精神转化为辽宁振兴发展的强大动力。辽宁省委召开两次全会，部署学习贯彻党的十九大精神，审议通过了《中共辽宁省委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜深入学习贯彻党的十九大精神加快辽宁老工业基地振兴的实施意见》，牢牢把握高质量发展的根本要求，研究制定了全面从严治党、推进振兴发展、加强社会建设等多个领域43个“三年行动计划”，明确辽宁全面建成小康社会、加快全面振兴的具体目标任务和思路举措。

记者：党的十八大以来，习近平总书记对东北振兴提出了“四个着力”，对辽宁发展提出了“三个推进”明确要求，辽宁是如何贯彻落实的，取得了哪些成效？

陈求发：辽宁一直把习近平总书记对东北、对辽宁提出的“四个着力”“三个推进”作为推动辽宁振兴发展的“金钥匙”，工作措施和具体成效体现在四个方面：一是改革开放不断深化。辽宁在国资国企改革、“放管服”改革、财政体制改革、机关和事业单位改革、营商环境优化等方面大胆探索、持续发力，取得了新进展。二是产业结构持续优化。辽宁积极构建现代产业体系，着力在发展战略性新兴产业、现代服务业、现代农业上培育新增长点，新产业、新技术、新业态、新企业不断涌现。三是创新发展提质增速。辽宁牢牢抓住创新驱动发展这个原动力，从科技资金投入、强化人才激励导向、加快科技成果转化、打造双创平台等方面，为大众创业、万众创新搭好舞台、做好服务。四是干部作风进一步转变。我们加强对作风建设制度执行情况的监督检查，严防“四风”反弹。牢固树立正确的选人用人导向，讲真话、察真情、报真数，谋实招、办实事、求实效，风清气正的政治生态正在形成。

记者：今年是改革开放40周年，深化改革是加快辽宁老工业基地振兴的治本之策。辽宁在深化改革中有哪些实招？

陈求发：谋改革就是谋发展，抓改革就是抓振兴。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，我们把2018年作为深化改革年，将继续推进供给侧结构性改革，全面落实“三去一降一补”五大任务，继续淘汰落后产能，实现腾笼换鸟。加快产业结构、产品结构调整，加快新旧动能转换；深化国企国资改革，加强党对国有企业的领导，充分吸纳社会资本，加快混合所有制改革步伐，做强做优做大国有企业，充分发挥国有企业在辽宁振兴发展中的龙头作用；深化“放管服”改革，全面实施市场准入负面清单制度，放宽市场准入，加强市场监管，深入推进“互联网+政务”，力争做到“只进一扇门”“最多跑一次”，努力打造最优营商环境；深化地方机构改革，研究制定好机构改革方案，抓好组织实施，为辽宁振兴发展提供有力的制度保障；深化财政体制改革，优化财政支出结构，坚持底线思维，积极防范和化解各类风险，确保不发生系统性风险，把有限财力用于保障和改善民生，完善县乡财政管理体制，扩大乡镇财政自主权，调动乡镇发展经济的积极性，从而实现改革攻坚多点突破。

记者：辽宁工业门类齐全、产业基础雄厚，在发展实体经济，推动经济高质量发展方面出台了哪些符合辽宁实际的举措？

陈求发：按照国家全面振兴东北老工业基地的明确要求，到2030年，辽宁要建设成为全国重要的经济支撑带，建设具有国际竞争力的先进装备制造业基地和重大技术装备战略基地、国家新型原材料基地、现代农业生产基地和重要技术创新与研发基地。辽宁有坚实的产业基础、丰富的物质和人力资源、完善的基础设施、比较丰厚的技术储备，“一带五基地”建设是辽宁扎实推动高质量发展，实现全面振兴和努力建设现代化经济体系的必然选择。同时，针对辽宁区域内发展不平衡不充分的矛盾，辽宁省委提出了深入实施以辽宁沿海经济带、沈阳经济区、突破辽西北、沈抚新区、县域经济为主要内容的“五大区域发展战略”，着力破解区域发展难题，打好三大攻坚战，满足辽宁人民日益增长的美好生活需要。

责任编辑：桂强