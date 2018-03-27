河北2起行政公益诉讼案挽回国家经济损失逾7300万

原标题：河北2起行政公益诉讼案挽回国家经济损失逾7300万元

中新网石家庄3月27日电 （李茜 陈林 谷晓哲）河北省人民检察院27日透露，自2017年7月1日检察机关提起公益诉讼工作全面开展以来，河北省检察机关通过2起行政公益诉讼案件，挽回国家经济损失7300余万元（人民币，下同）。

近日，张家口市某科技公司最后一次向张家口市下花园区国土资源局缴纳了因欠缴国有土地出让金所产生的滞纳金164.186万元。至此，张家口市下花园区检察院通过行政公益诉讼的诉前程序，成功督促国土部门追缴该公司拖欠的国有土地出让金及滞纳金共计3417.186万元，有效维护了国家利益。

2017年10月27日，迁安市某大型民营钢铁公司，将3889.1577万元汇入迁安市国土资源局指定账户，这是迁安市国土资源局耗时9年、先后4次作出行政违法处罚但未能收缴的非法占地罚金。唐山市检察院和迁安市检察院摸排到线索后，进行立案调查，经过3个月，通过行政公益诉讼诉前程序，最终促使该案罚金全部收缴到位。该案系修改后的行政诉讼法赋予检察机关提起行政公益诉讼权后，河北省检察机关通过诉前程序成功办结的第一起单案维护国家利益金额超3000万元的公益诉讼案件。

2017年7月1日以来，河北省检察机关依法全面开展公益诉讼工作，推动河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅联合印发《关于加强检察机关提起公益诉讼工作的通知》等文件，摸排各类公益诉讼案件线索697件、立案355件，履行诉前程序230件，通过诉前程序成功维护国家利益、社会公共利益金额近亿元。（完）

责任编辑：桂强