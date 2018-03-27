刘结一会见朱立伦都谈了些什么？

台媒称，中共中央台湾工作办公室主任、国务院台湾事务办公室主任刘结一3月26日上午在上海会见国民党前主席、新北市长朱立伦。刘结一重提坚持一个中国的“九二共识”，朱立伦则响应坚持“九二共识”是国民党一贯立场，同时强调希望两岸和平的立场不变。

据台湾联合新闻网3月26日报道，“朱刘会”在上海虹桥迎宾馆登场。

▲刘结一在上海会见了新北市市长朱立伦一行。（中国台湾网）

刘结一肯定“城市交流”带动两岸经济交流合作，但他却对当前的两岸关系感到遗憾。他说，2016年5月以来，民进党不承认一个中国原则和“九二共识”，使两岸关系受到破坏，两岸和平发展良好局面受到冲击，台湾同胞利益受到损害。

刘结一强调，大陆对台方针明确，一贯坚持一个中国原则下的“九二共识”，反对“台独”，希望两岸同胞能携手共担民族大业。他表示，国台办会秉持“两岸一家亲”的理念，为台湾同胞来大陆学习、就业、创业和生活提供同等待遇，率先分享大陆发展机遇。刘结一也强调，国台办上个月发布31条惠及台湾的措施，范围广、亮度大，也提供两岸交流合作广阔前景，今后还会继续努力推动两岸经济和文化交流合作。

▲刘结一参观上海市海峡两岸青年创业基地台青创客家，与台湾创业青年交谈。（中国台湾网）

朱立伦强调，坚持“九二共识”是国民党一贯的立场，即使国民党已经成为在野党，但希望两岸持续交流、合作双赢的立场不会改变。

另据台湾联合新闻网3月26日报道，新北市长朱立伦以城市交流名义访问大陆，3月26日与刘结一会面，引发瞩目。前台北县长周锡玮说，“朱刘会”不失为两岸交流的一把钥匙。他认为，在民进党都找不到钥匙、台北市长柯文哲也因为选举考虑把钥匙丢掉的时候，朱拿着钥匙去开门，“非常聪明”。

▲前台北县长周锡玮（台湾联合新闻网）

周锡玮表示，朱立伦以市长名义去大陆交流，但台当局高层官员却无法访问大陆，因为民进党关了门，也限制国民党主席吴敦义到大陆参与国共论坛，他认为是民进党把两岸的钥匙藏起来了。

周锡玮呼吁台湾当局不要用“统独”、战争及和平来做两岸唯一选项，应该维持各种层面的交流。

责任编辑：桂强