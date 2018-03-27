沙尘暴蓝色预警：北京河北等8省区市有扬沙或浮尘

中国天气网讯 中央气象台3月27日18时继续发布沙尘暴蓝色预警：
预计27日20时至28日20时，受大风天气影响，新疆南疆盆地、内蒙古、甘肃西部、辽宁西北部、吉林西部、黑龙江西南部、河北北部、北京北部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中新疆南疆盆地、吉林西部等地局部有沙尘暴。
防御指南：
1。做好防风防沙准备，及时关闭门窗；
2。注意携带口罩，纱巾等防尘用品，以免沙尘对眼睛和呼吸道造成损伤；做好精密仪器的密封工作；
3。把围板、棚架、临时搭建物等易被风吹动的搭建物固紧， 妥善安置易受沙尘暴影响的室外物品；
4。由于能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。
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