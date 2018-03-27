新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

沙尘暴蓝色预警：北京河北等8省区市有扬沙或浮尘

沙尘暴蓝色预警：北京河北等8省区市有扬沙或浮尘
2018年03月27日 17:16 中国天气网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　中国天气网讯 中央气象台3月27日18时继续发布沙尘暴蓝色预警：

　　预计27日20时至28日20时，受大风天气影响，新疆南疆盆地、内蒙古、甘肃西部、辽宁西北部、吉林西部、黑龙江西南部、河北北部、北京北部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中新疆南疆盆地、吉林西部等地局部有沙尘暴。

　　防御指南：

　　1。做好防风防沙准备，及时关闭门窗；

　　2。注意携带口罩，纱巾等防尘用品，以免沙尘对眼睛和呼吸道造成损伤；做好精密仪器的密封工作；

　　3。把围板、棚架、临时搭建物等易被风吹动的搭建物固紧， 妥善安置易受沙尘暴影响的室外物品；

　　4。由于能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。

责任编辑：桂强

沙尘暴扬沙浮尘
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区