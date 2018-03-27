关涉1.14亿退休人员利益 养老金十四连涨如何落实

新华社北京3月27日电 题：关涉1.14亿退休人员利益，养老金“十四连涨”如何落实？

新华社“新华视点”记者

人社部、财政部日前联合下发通知，从2018年1月1日起，提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平，总体调整水平为2017年退休人员月人均基本养老金的5%左右，预计将有1.14亿退休人员受益。

今年全国两会期间，围绕基本养老保险释放一系列政策信号。那么，基本养老金水平提高了多少？中央调剂怎么调？养老保险基金保障情况如何？

基本养老金水平提高了多少？

今年政府工作报告和财政预算报告提出，将提高退休人员基本养老金水平，这意味着养老金将迎来“十四连涨”。

养老金上调幅度的依据是什么？一些业内专家表示，养老金调整标准根据经济增速、物价上涨、养老金收支水平、基金可承受能力等综合因素进行测算。

武汉大学社会保障研究中心教授向运华表示，根据往年调整情况，财政部和人社部会明确一个大致范围，然后各省区市根据当地实际情况确定具体调整幅度。例如，2017年全国养老金按照2016年总体水平的5.5%左右提标，而江苏、黑龙江的调整比例均达到或超过6%。

什么时候调整？人社部有关负责人表示，通知印发后，各地区将按照国务院部署、结合本地区实际，制定具体实施方案，报人社部、财政部审批后抓紧组织实施，尽快把调整增加的基本养老金发放到退休人员手中。

什么时候补发？中央财经大学社会保障研究中心主任褚福灵介绍，根据往年情况，多数省份一般在七八月出台具体政策，“但不论何时出台政策，都会从1月1日开始按调整的标准补发。”

如何保障兑现？不少省份在往年养老金调整中，都明确要求人社部门加强与财政部门的沟通协调，千方百计筹集调度资金。同时在推进基本养老保险基金投资运营的过程中，也要加强基金监督和风险预警防控。

黑龙江省人社部门相关负责人表示，黑龙江目前已经将企业养老保险扩面征缴工作任务分解到市、县，纳入目标考核体系，同时建立养老保险基金缺口分担机制，确保养老金按时足额发放到位。

养老保险基金中央如何调剂？

今年政府工作报告和财政预算报告中都提出，要建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度。据了解，中央将收取3%进行统筹调剂，以后比例还会有所提高，以弥补部分省区市养老金可能会发生结余不足的情况。

虽然全国总体养老保险基金仍有结余，但各地结余情况存在较大差异。人社部去年11月发布的《中国社会保险发展年度报告2016》显示，2016年青海、湖北、内蒙古、吉林、河北、辽宁、黑龙江7个省份均出现基金当期收支缺口，其中，黑龙江当期缺口达到320亿元，累计结余“负债”233亿元。但与此形成对比的是，广东、北京、江苏、浙江等9个省份基金累计结余均超过千亿元，其中广东省结余最高，达到7258亿元。

“企业职工基本养老保险基金中央调剂，是实现基金全国统筹的一种形式。”向运华说，目前，企业职工基本养老保险基金是省级统筹，通过中央调剂建立“资金池”进行再分配，有利于全国范围内养老保险基金的互助共济、风险共担。

褚福灵说，确因历史原因造成的基金缺口，调剂中可考虑倾斜，但具体调解中应按照退休人员人数、定额标准进行调剂补缺，如此更能兼顾公平性，避免出现“吃大锅饭”等情况。

专家表示，实施养老保险基金中央调剂，必须建立在各省收支数据全面、管理制度统一、责任义务明晰、信息网络共享等工作基础上，才能为下一步统收统支、统一收缴费率的全国统筹打好基础。

养老保险基金保障情况如何？

人社部政策研究司副司长卢爱红在今年1月份召开的新闻发布会上表示，基本养老保险基金投资稳步推进，北京、安徽等9个省区市签署了4300亿元的委托投资合同，2731.5亿元资金已经到账并开始投资。江苏、浙江、甘肃、西藏4省区政府已经审议通过委托投资计划。

“养老保险基金结余如果不委托全国社保基金理事会投资运营，按照国家现行制度规定，只能存银行或者买国债，收益率相对偏低，基金存在贬值缩水风险。”一位省级财政部门相关负责人说，从前期委托投资收益情况来看，比存在商业银行的存款基准利率要高出不少。

除了积极“入市”外，我国还将通过划转部分国有资本进行进一步的充实保障。去年11月，国务院印发的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》中明确，从2017年开始，选择部分中央企业和部分省级试点，统一划转企业国有股权的10%充实社保基金。

国有资本进行划转，是否会影响养老金在发放上的调整？中国社会科学院世界社保研究中心主任郑秉文表示，养老金的划拨和发放有所不同，其发放待遇调整有严格的公式，根据社会经济来源结构、个人平均工资等多种情况进行确定调整的比例，并不涉及养老金划拨方面的因素。因此养老金无论如何划拨，都不会影响在养老金发放上的调整。

国资委主任肖亚庆在今年全国两会记者会上表示，划转部分国有资本充实社保基金，是解决职工基本养老保险基金缺口的渠道之一。中央企业层面先选择3家企业作为试点，今年将按照国务院的统一部署、做好试点工作，与此同时做好划转后的企业管理和资产管理的各项工作。

此前，部分省份已启动国资划转工作。2015年初，山东省出台《省属企业国有资本划转充实社会保障基金方案》。当年5月，山东正式划转3家省管国有企业一定比例国有资本充实社保基金，划转资本规模约为33亿元。

业内专家表示，国资划转和基金结余入市的逐步推开，有助于企业职工养老保险基金保持良性运转。下一步，需要扩大国资划转试点范围，对基金结余开展更加多元化的投资，同时加强对各类风险的识别、衡量、评估、监测和应对，以提高基金保值增值能力。（记者：李劲峰、叶昊鸣、王建威、马晓媛、席敏）

责任编辑：桂强