原标题：一颗我国新发现的近地小行星27日晚飞掠地球

新华社南京3月27日电（记者王珏玢）记者27日从中科院紫金山天文台获悉，由该台近地天体望远镜于今年2月最新发现的一颗对地球构成潜在威胁的近地小行星2018DH1，于27日晚18时18分许，在距离地球9.18个地月距离处飞掠地球。

据悉，2018DH1于今年2月22日被紫台科研人员首次观测到。当时，它的亮度为20等，运动速度为0.15度/天。研究人员立即将该目标信息上报到国际小行星中心，并发起亚洲-太平洋小行星监测网（APAON）对其进行跟踪观测。通过对该目标的全球联合跟踪观测，2月25日，2018DH1被正式确定为一个新发现的对地球构成潜在威胁的近地小行星。目前，2018DH1已被美国金石雷达（Goldstone）列为观测对象。

紫金山天文台研究员赵海斌介绍，2018DH1的轨道半长径约为3.15亿公里，偏心率为0.60，轨道周期为3.04年，绝对星等为21.1等，与地球的最近轨道距离约为210万公里。近地天体望远镜进一步的跟踪观测发现，它以约5小时的周期自转，这对于进一步研究该小行星的形状等信息，具有重要意义。

“27日晚18时18分许，它从距离地球最近的位置飞掠时，距离地球约352万公里，视星等可达15.8等。”赵海斌说。

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