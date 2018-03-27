新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

科技部：首个H7N9病毒疫苗种子株研制成功

科技部：首个H7N9病毒疫苗种子株研制成功
2018年03月27日 18:25 央视
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　今天（27日）上午，科技部发布“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项成果。我国流感防控科技创新能力取得重大突破，我国首个H7N9病毒疫苗种子株成功研制。

　　国家卫生健康委员会科教司监察专员刘登峰指出，重大专项实施10年来，我国突破一批制约艾滋病、乙肝、结核病诊、防、治的关键技术，使重大突发疫情实现了从被动应付到主动应对的转变，总体达到国际先进水平。

　　传染病专项技术副总师、中国工程院院士徐建国介绍说，我国流感监测网络自2000年系统建立完善，至今已覆盖了全国31个省，554家流感监测哨点医院，408家流感监测网络实验室，并实时监测流感的流行强度，实时分析流感病毒的抗原性、耐药性和基因特性，及时发现变异病毒。

　　传染病专项技术副总师、中国工程院院士 徐建国：建立了七十二小时之内筛查监测300种已知病原体的技术支持体系，和15小时内完成常见病原体现场检测等多种综合检测方法体系，建立了多项具有自主知识产权，并投入实际应用的尖端检测技术。

　　目前，我国流感防控科技创新能力取得重大突破。在专项支持下，研发人感染H7N9禽流感病毒快速检测试剂，并通过世界卫生组织与全球共享；研制我国首个H7N9病毒疫苗种子株，打破了我国流感疫苗株必须依赖国际提供的历史。目前，我国还支持新型四价流感疫苗并申报审批，并有望在今年上市。

责任编辑：桂强

科技部流感疫苗
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区