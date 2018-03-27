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教育部：工程专业学位类别调整为机械等8个专业

教育部：工程专业学位类别调整为机械等8个专业
2018年03月27日 18:29 新华网
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　　原标题：我国将工程专业学位类别调整为电子信息等8个专业学位类别

　　新华社北京3月27日电（记者施雨岑）记者27日从教育部获悉，为更好服务国家工程科技与产业发展需要，经国务院学位委员会第三十四次会议审批，决定统筹工程硕士和工程博士专业人才培养，将工程专业学位类别调整为电子信息等8个专业学位类别。

　　这8个专业学位类别分别是电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药和交通运输。调整后的8个专业学位类别分为硕士、博士两个层次。

　　国务院学位委员会办公室、教育部学位管理与研究生教育司有关负责人表示，自1997年设置以来，工程专业学位研究生教育为创新型国家建设作出重要贡献。但是，随着事业发展形势的变化，工程专业学位现有的设置模式、机制逐步显现出不足和局限，急需调整优化。

　　据悉，为做好调整的过渡衔接，工程硕士、工程博士研究生2018年、2019年按调整前的工程领域进行招生、培养、学位授予。2020年起，按调整后的专业学位类别进行招生、培养和学位授予。

责任编辑：桂强

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