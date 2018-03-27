南宁化工原董事长陈载华受贿2400多万 获刑12年

原标题：南宁化工原董事长陈载华受贿2400多万 一审获刑12年

图为庭审现场 伍彬 摄

中新网南宁3月27日电（李星林 孙晓梅 林浩）广西壮族自治区高级人民法院27日通报，南宁市中级人民法院26日对南宁化工集团有限公司、南宁化工股份有限公司原党委书记、董事长陈载华受贿案进行一审宣判，以受贿罪判处被告人陈载华有期徒刑十二年，并处罚金人民币三百万元。

经审理查明，2003年7月，陈载华担任南宁化工集团有限公司、南宁化工股份有限公司党委书记、董事长。2004年至2012年期间，陈载华利用其担任南化股份公司董事长，负责该公司全面工作的职务便利，在南化股份公司设备采购、原材料、货物承运等经营项目中，为广西某电气工程有限公司曹某、南宁某汽车运输有限公司钟某等人谋取利益，收受他人给予的钱款、别墅等财物，共计人民币2451.86万元（其中价值870.86万元的别墅为未遂）。

另查明，在审查期间，陈载华主动交代其利用职务便利，为他人谋利，收受他人给予好处费的受贿事实。案发后，被告人陈载华家属及委托他人向办案机关退出赃款共计人民币1059.5万元。

法院认为陈载华身为管理国有独资公司、国有控股公司的工作人员，利用其负责全面工作的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为构成受贿罪。在组织审查期间，陈载华主动交代纪委尚未掌握的受贿事项，依法应当以自首论，依法予以从轻处罚。陈载华的家属代为退赃199.5万元、陈载华协助办案机关追缴赃款860万元，量刑时予以考虑。

根据陈载华的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，南宁市中院故依法作出上述判决。

责任编辑：桂强