北京将鼓励社会资本参与地下公共停车场建设运营

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中新网北京3月27日电 （记者 杜燕）北京市交通委27日透露，北京将利用市场化手段，鼓励社会资本参与地下公共停车场建设、运营和管理。

研究编制全市地面停车规划

北京市交通委今天对外公布《2018年北京市缓解交通拥堵行动计划》。计划提出，北京将完成道路疏堵工程100项，建成通车次干路、支路35条，推进城市副中心和京津冀路网、冬奥会和世园会道路建设。

该委表示，北京还将改革路侧停车管理体制、收费管理方式、服务管理模式、执法监督机制，提高路侧停车管理水平和服务能力。研究编制全市地面停车规划，明确允许停车区、临时停车区、禁止停车区范围，做好停车位总量控制。

北京将推动利用地下空间开展停车场建设；利用市场化手段，鼓励社会资本参与地下公共停车场建设、运营和管理。

此外，北京将开展二环路内静态交通秩序专项治理工作。抓紧组建静态停车秩序管理专业执法队伍，提高巡查频率和强度，实现路侧停车网格化巡查管理，加大执法力度。

制订轨道交通新线接驳三年行动计划

为提升公共交通服务水平，创造良好绿色出行环境，北京市交通委表示，将研究市内交通枢纽与民航机场的快速接驳方式，推进北京新机场丽泽航站楼配套交通接驳设施建设，探索在东直门综合交通枢纽内设立值机设施；研究制订全市轨道交通新线接驳三年行动计划。在部分重点轨道交通站点周边建设驻车换乘（P+R）停车场。

此外，加快推进望京西、北苑北、苹果园综合交通枢纽建设。开工建设东夏园综合交通枢纽、京张高铁清河站配套交通接驳设施。推进丰台火车站、星火火车站配套交通接驳设施建设。

该委还表示，今年将新增公交专用道40公里以上。新开、优化调整公交线路40条以上。完成900公里自行车道治理；开展自行车专用路规划研究，加快回龙观至上地自行车专用路建设。

根据计划，2018年轨道交通运营里程将达到630公里以上，中心城区路网交通指数控制在5.7左右，绿色出行比例提高到73%，交通参与者守法意识、规则意识、安全意识、文明意识显著增强，城市交通运行总体安全平稳有序。

责任编辑：桂强