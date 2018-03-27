中方对现在的中朝关系有何评价？外交部回应

原标题：2018年3月27日外交部发言人华春莹主持例行记者会

一、今天上午，我们发布了应国家主席习近平邀请，津巴布韦共和国总统姆南加古瓦将于4月2日至6日对中国进行国事访问的消息。访问期间，习近平主席将为姆南加古瓦总统举行欢迎仪式和欢迎宴会，两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。李克强总理、栗战书委员长将分别会见。除北京外，姆南加古瓦总统一行还将访问安徽、浙江。

二、应中国政府邀请，泰王国玛哈扎克里·诗琳通公主殿下将于4月3日至10日访华。其间，中国国家领导人将会见诗琳通公主，就中泰关系和双方共同关心的问题交换意见。除北京外，诗琳通公主还将访问贵州和四川等地。

问：据《华尔街日报》等报道，中美正在静悄悄地就避免贸易战开展谈判磋商。美方向中方提出了对美国汽车减税、购买更多美半导体产品、对美金融企业开放更多市场等一系列要求。中方对此有何回应？

答：对于你的问题，我想说几点：

第一，中方一贯主张并致力于通过谈判磋商妥善解决贸易分歧或摩擦问题。我们谈判磋商的大门始终是敞开的。但是必须要强调一点，这种谈判磋商绝不是一方居高临下地提要求，而是双方相互尊重、平等相待、建设性地谈判和磋商，结果应该是互利双赢的。

第二，中国过去40年取得了举世瞩目的巨大成就，靠的是改革开放，今后我们还将进一步扩大开放，深化改革。中国的开放是自主的开放，将继续按照自己设定的目标、确定的路径和规划的节奏有序推进。

中共十九大报告明确指出要推动形成全面开放新格局，将实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放，保护外商投资合法权益。刚刚结束的全国两会通过的中国政府工作报告也指出，要进一步拓展开放范围和层次，完善开放结构布局和体制机制，以高水平开放推动高质量发展。加强与国际通行经贸规则对接，建设国际一流营商环境。总之，我们的努力方向是使13亿人的市场成为中外企业、各类所有制企业都可以公平竞争的市场。

当然，开放应是双向的。我们希望美方和其他国家也能为中外企业开展正常的投资商业活动创造公平、非歧视的营商环境。

问：美国有很多人担心中国公司以及中国政府利用跨境投资来获取敏感技术，削弱美国相关产业，危害美国国家安全。中方对此有何评论？

答：的确，近期美方以“国家安全”为由在中美经贸关系中制造了不少话题。比如，以“国家安全”为由对中国征收钢铝进口关税。但不知大家知不知道，美国自中国进口的钢铁只占美进口钢铁总量的不到3%。一般人恐怕很难理解，如此低的一个比例，怎么会对美国的国家安全构成威胁？！

举一反三，我想美方以国家安全为由采取或拟采取的很多行动的正当性和合法性恐怕都要大打折扣。联想到美方威胁要对“中国制造2025”中涉及的许多行业征收高额进口税，显然醉翁之意不在酒。

对于这类问题，中方特别是商务部门负责人已多次明确表明中方的立场。我想提醒大家关注李克强总理昨天在会见出席中国发展高层论坛2018年年会的外方代表时的讲话。李克强总理强调，“中国制造2025”是在开放的环境中推进的，对内外资企业一视同仁。我们不会强制要求外国企业转让技术，将进一步加大知识产权保护力度，严厉打击侵权行为。欢迎更多有竞争力的国际优秀企业来华合作，同中方共创共享发展机遇。

此外，昨天在中国发展高层论坛2018年年会上，外交部副部长郑泽光也发表了一个演讲。他指出，中美之间存在一些分歧很正常。对此，不能动辄把自身的问题归咎于对方、在战略判断上犯下根本性错误，那样只会损人害己、搞乱世界；而应采取客观、理性的态度，多做换位思考、相互适应。

我们希望美方能与中方一道，共同努力，为双方企业正常的贸易和投资活动创造公平、非歧视、良好的营商环境。

问：中方对现在的中朝关系有何评价？在半岛局势急剧变化中，中方对中朝关系改善有何期待？

答：中朝是近邻，双方有传统友好关系，并保持着正常往来。中方愿同朝方一道，继续致力于发展两国睦邻友好关系。

问：针对俄罗斯前特工斯克里帕尔及其女儿中毒事件，美国和欧洲20多个国家宣布驱逐约100名俄罗斯外交官。中方对此有何评论？

答：我们高度关注当前的事态。中方坚决反对任何使用化武的行为，同时认为“斯克里帕尔事件”应在弄清事实基础上通过英俄双方对话妥善处理。有关国家应切实遵守国际法和国际关系基本准则，避免采取任何激化矛盾的举措。

在当前国际社会面临诸多挑战的情况下，各国应摒弃冷战思维，放弃对抗，共同努力维护世界和平稳定与安宁，共同致力于建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

问：据报道，23日，秘鲁新任总统比斯卡拉已宣布就职。中方对此有何评论？

答：秘鲁是拉美地区重要国家，是中国的全面战略伙伴。中方对比斯卡拉总统就职表示祝贺，希望并相信秘鲁能够保持国家稳定和经济社会发展。近年来，中秘关系取得长足发展，务实合作不断深化。中方愿同秘方一道，继续加强双方各领域合作，推动中秘关系持续稳定向前发展。

问：据报道，美国中情局和联邦调查局反复指责中国威胁和监视海外人士。中方对此有何评论？

答：近期关于美国有些人的各种说法，我们已回答了很多。对于那些无端的、没有任何事实根据的指责，我们不想浪费时间一一作回应。希望有关人士摒弃冷战和零和博弈思维，以开放包容的心态为彼此关系的良好健康发展创造有利条件。

问：据报道，当地时间25日晚，也门胡塞武装向沙特首都利雅得和吉赞等地发射了7枚弹道导弹，造成1死2伤，死伤者均为埃及公民。中方对此有何评论？

答：中方一贯反对、谴责针对平民的暴力行径。希望也门问题有关各方尽早开启政治对话，达成包容性解决方案。

责任编辑：刘光博