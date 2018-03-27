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刘伟平卸任正部长级中科院副院长

刘伟平卸任正部长级中科院副院长
2018年03月27日 19:50 澎湃新闻
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刘伟平 中国科学院半导体研究所网站 资料图刘伟平 中国科学院半导体研究所网站 资料图

　　原标题：刘伟平卸任中科院党组副书记、正部长级副院长

　　澎湃新闻记者 岳怀让

　　中科院领导班子调整信息陆续披露。澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者3月27日下午查询发现，中科院官网“院领导集体”栏目已于近期更新。

　　其中，原任中科院党组副书记、副院长（正部长级）的刘伟平已不再列入中科院领导名单，其已卸任中科院领导工作。

　　同时，原任国家质检总局党组书记、副局长的侯建国已出任中科院党组副书记、副院长（正部长级）。

　　刘伟平（1953.5）是黑龙江富锦人，早年曾在江西省工作，1995年任江西省南昌市委副书记、代市长，市长。2001年，刘伟平前往青海省工作，历任副省长、省委常委兼秘书长、省委副书记。

　　随后，刘伟平于2006年调任甘肃省委副书记。2010年，57岁的刘伟平出任甘肃省委副书记、代省长，省长、省政府党组书记，跻身正部级领导之列。此外，刘伟平还是十八届中央委员。

　　2016年4月，刘伟平卸任甘肃省长职务，出任中科院党组副书记、副院长（正部长级），同月兼任中国科学院大学党委书记。2017年3月，刘伟平卸任中国科学院大学党委书记。 

点击进入专题：
两会后人事调整|侯建国任中科院正部级副院长

责任编辑：张义凌

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