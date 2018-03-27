刘伟平卸任正部长级中科院副院长

刘伟平 中国科学院半导体研究所网站 资料图
原标题：刘伟平卸任中科院党组副书记、正部长级副院长
澎湃新闻记者 岳怀让
中科院领导班子调整信息陆续披露。澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者3月27日下午查询发现，中科院官网“院领导集体”栏目已于近期更新。
其中，原任中科院党组副书记、副院长（正部长级）的刘伟平已不再列入中科院领导名单，其已卸任中科院领导工作。
同时，原任国家质检总局党组书记、副局长的侯建国已出任中科院党组副书记、副院长（正部长级）。
刘伟平（1953.5）是黑龙江富锦人，早年曾在江西省工作，1995年任江西省南昌市委副书记、代市长，市长。2001年，刘伟平前往青海省工作，历任副省长、省委常委兼秘书长、省委副书记。
随后，刘伟平于2006年调任甘肃省委副书记。2010年，57岁的刘伟平出任甘肃省委副书记、代省长，省长、省政府党组书记，跻身正部级领导之列。此外，刘伟平还是十八届中央委员。
2016年4月，刘伟平卸任甘肃省长职务，出任中科院党组副书记、副院长（正部长级），同月兼任中国科学院大学党委书记。2017年3月，刘伟平卸任中国科学院大学党委书记。
点击进入专题：两会后人事调整|侯建国任中科院正部级副院长
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 冰岛宣布外交抵制2018俄世界杯
- 【 军事 】 武统台湾咋打？我中将:6种战法3天拿下
- 【 财经 】 中美贸易逆差从何来？美国真吃亏了吗...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 蒋勤勤晒孕肚照 腹部高高隆起四肢纤细
- 【 科技 】 孙宏斌：投资乐视已失败 背不起这个锅
- 【 教育 】 减负时代孩子如何获取真正优质教育？
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有