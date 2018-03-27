央广台长阎晓明任中央广播电视总台副台长(简历)

原标题：中央人民广播电台台长阎晓明任中央广播电视总台副台长

随着本轮机构改革渐次推进，相关人事调整信息逐步披露。

据央广传媒官网披露，2018年3月21日上午， 国家广播电视总局召开干部大会，宣布了中央关于组建国家广播电视总局和领导班子任职的决定，聂辰席同志任中宣部副部长、国家广播电视总局局长、党组书记。周慧琳、张宏森任总局党组成员和副局长，田进、童刚退休。

同时，宣布中央广播电视总台成立，慎海雄任总台长和党组书记，阎晓明任副台长，王庚年退休。

此前，聂辰席的职务为中央宣传部副部长，国家新闻出版广电总局局长、党组书记，国家版权局局长。

周慧琳此前担任国家新闻出版广电总局副局长、党组成员、国家版权局专职副局长；张宏森此前担任国家新闻出版广电总局副局长、党组成员、电影局局长。

田进、童刚此前担任国家新闻出版广电总局副局长、党组成员。

阎晓明此前担任国家新闻出版广电总局党组成员、中央人民广播电台台长；王庚年此前担任国家新闻出版广电总局党组成员、中国国际广播电台台长。

根据十三届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，组建中央广播电视总台。坚持正确舆论导向，高度重视传播手段建设和创新，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，是牢牢掌握意识形态工作领导权的重要抓手。为加强党对重要舆论阵地的集中建设和管理，增强广播电视媒体整体实力和竞争力，推动广播电视媒体、新兴媒体融合发展，加快国际传播能力建设，整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，组建中央广播电视总台，作为国务院直属事业单位，归口中央宣传部领导。

中央广播电视总台主要职责是，宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织重大宣传报道，组织广播电视创作生产，制作和播出广播电视精品，引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，加强国际传播能力建设，讲好中国故事等。

阎晓明简历

阎晓明，男，汉族，1962年8月生，山西定襄人，1983年9月参加工作，1993年2月加入中国共产党。1983年山西大学中文系图书馆学专业毕业，1999年中国人民大学工商管理学院毕业，硕士研究生学历，高级记者。

现任国家新闻出版广电总局党组成员，中央人民广播电台分党组书记、台长。

1979-1983年 山西大学中文系图书馆学专业学生

1983-1986年 人民日报社总编室图书馆干部、助理馆员

1986-1998年 人民日报社驻山西记者站记者

1998-2000年 人民日报社驻山西记者站采编部主任（其间：1996-1999年在中国人民大学工商管理学院工商企业管理专业在职研究生班学习，获工商管理硕士学位）

2000-2001年 人民日报社驻北京记者站副站长

2001-2010年 人民日报社驻北京记者站站长（其间：2007.09-2008.01在中央党校进修二班学习）

2010-2011年 人民日报社秘书长

2011-2014年 人民日报社编委委员、秘书长（其间：2012.09-2013.01在中央党校中青干部一班学习）

2014-2014年 人民日报社副总编辑、秘书长

2014-2015年 人民日报社副总编辑

2015- 国家新闻出版广电总局党组成员，中央人民广播电台分党组书记、台长

（据中华人民共和国国家新闻出版广电总局）

责任编辑：张义凌