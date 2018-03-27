最高检检察长张军：完善职务犯罪检察工作机制

原标题：最高检检察长张军：在依法惩治腐败犯罪中继续发挥重要职能作用

新华社北京3月27日电（记者陈菲）最高人民检察院检察长张军27日在最高检电视电话会议上强调，各级检察机关要深刻认识国家监察体制改革是事关全局的重大政治体制改革，把思想认识统一到党和国家这一重大政治制度改革上来，完善职务犯罪检察工作机制，与监察机关、审判机关互相配合、互相制约，在依法惩治腐败犯罪中继续发挥重要职能作用。

张军指出，各级检察机关要充分履行检察职能，服务保障打好三大攻坚战。要把维护社会大局稳定的要求落到实处，履行好批捕、起诉等职责，严厉打击暴力恐怖、涉枪涉爆等犯罪，依法开展扫黑除恶专项斗争，深化电信网络诈骗犯罪专项打击，加大涉医犯罪惩治力度，坚决惩治严重危害中小学生身心健康的欺凌和暴力犯罪。深入推进检察环节社会治安综合治理，完善检察官以案释法制度，既当“护法的卫士”，又作“普法的先锋”。

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