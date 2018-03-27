陈泽奎卸任读者传媒总经理及总编辑 任职甘肃政协

原标题：陈泽奎卸任读者传媒总经理、总编辑，已赴甘肃省政协任职
澎湃新闻记者 岳怀让 马作鹏
读者传媒迎来总经理、总编辑更迭。
中国甘肃网3月27日公布了《甘肃省人民政府关于贾宁等同志职务任免的通知》。其中，甘肃省政府决定免去陈泽奎的读者出版集团有限公司（以下简称“读者出版集团”）董事、总经理，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”）副董事长、总经理、总编辑职务。
公开报道显示，陈泽奎（1957.1）是甘肃武威人，硕士研究生学历。陈泽奎在读者出版集团任职多年，曾担任读者出版集团董事、党委委员，读者传媒董事、常务副总经理。
2016年8月，陈泽奎接替彭长城出任读者出版集团总经理，读者传媒副董事长、总经理、总编辑。
今年1月30日，政协甘肃省第十二届委员会常务委员会第一次会议通过：陈泽奎同志任政协甘肃省委员会文史资料和学习委员会副主任（正厅长级）。
澎湃新闻记者3月27日从读者出版传媒集团多名高层处获悉，关于陈泽奎的继任人选组织部门目前还在研究，届时将会公布。
公开资料显示，读者传媒隶属于读者出版集团。读者出版集团是于2006年10月在原甘肃人民出版社基础上改制组建的国有独资、专业出版集团。
读者传媒年出版图书2000余种，期刊12种、发行近亿册，核心产品《读者》杂志是全国最具影响力的期刊之一，单刊期销量位列全国同类期刊出版物市场首位。
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