外媒称天宫一号将“失控坠落” 权威机构:想太多

原标题 视界 | 外媒渲染天宫一号将“失控坠落”遭权威机构反呛：想太多

近日，各国媒体都开始进入“倒计时”，紧盯天宫一号预测落点，部分境外媒体甚至渲染天宫一号的“谢幕”风险，妄称“中国已对天宫一号失去控制”。

美国广播公司（ABC）在其网站煞有介事地刊文称：“2016年，在发射升空5年后，中国航天机构失去了对天宫一号的控制。目前，天宫一号正在垂直砸向地球，澳大利亚处于危险区域。”

▲部分境外媒体对于天宫一号“失控撞地”的报道。

但事实真是如此吗？

2016年3月16日，天宫一号全面完成使命正式终止任务，彼时，原定在轨运行2年的天宫一号已经超期服役两年半。

据中国载人航天工程办公室消息，截至2018年3月26日，天宫一号运行在平均高度约212.0公里的轨道上，整器结构完整，即将再入大气层烧毁。北京航天飞控中心和专业机构分析，预计天宫一号再入大气层的时间在2018年3月31日至4月4日之间。而中国载人航天工程官方网站将每日发布有关监测预报信息。

▲中国载人航天工程官方网站关于天宫一号轨道状态公告截图。

中国科学院国家空间（太空）科学中心博士钱航发文指出，中国对天宫一号采取两方面应对措施。一是加强对飞行器的地面监测和预警；二是在飞行器轨道寿命末期，使天宫一号主动离轨，重返大气层烧毁。

此前，天宫二号总设计师朱枞鹏在接受国内媒体采访时就指出，中国一直在监控天宫一号，其坠入大气层后就会烧毁，剩余残骸将落入指定海域，不会危害地面。

作为原型空间站，天宫一号比国际空间站要小得多。经过几十年的建设，国际空间站有一个足球场那么大，生活空间相当于拥有5个卧室的房子，重400多吨。相比之下，天宫一号仅重8.5吨，只有10米长，3米宽。

事实上，美国航空航天局、欧洲航天局等多个国外权威航天机构都已明确表示，天宫一号残骸坠落到地球人口密集区的可能性近乎为零。“从最坏的角度考虑……天宫一号碎片砸中某个人的几率是中彩票几率的100万分之一。”

▲《纽约时报》报道截图

多位西方专家也承认，天宫一号残骸坠落地球人群聚居区的可能性微乎其微。英国航天局的首席工程师理查德·克劳瑟说：“天宫一号轨道舱的大部分估计将在再入过程中升温燃烧，残余碎片落入海洋的可能性最大。”

对于外界怀疑中方是否具备“精准控制”航天器坠落地点的能力，中国其实已有丰富经验。

2014年11月1日，中国探月工程三期再入返回飞行试验器，通过在大气层表面“打水漂”方式减速，最后落在内蒙古预定位置。

在受控坠落方面，中国于2009年，在相隔40万公里之遥控制嫦娥一号卫星撞击月球丰富海地区。2017年9月，又控制天舟一号飞船脱离轨道，经过两次制动进入大气层烧毁，残骸坠入南太平洋一处远离大陆的深海区。

中国从2000年启动“空间碎片行动计划”，已完成太空碎片地基监测一期工程建设，并多次对废弃卫星实施离轨处理。中国也已成立国家航天局空间碎片监测与应用中心，已具备太空物体安全返回、太空载具解体分析等能力。

不同于个别外媒炒作天宫一号“失控坠落”，更多外媒则看到中国发展天空技术的卓越成就。

天宫一号是中国第一个目标飞行器，于2011年9月29日发射升空，曾先后与神舟8号、9号、10号太空船交会对接。它的发射升空使中国成为继美国和俄罗斯之后第三个拥有空间站的国家。

美国数字商业新闻网站Quartz刊文称：“天宫一号重返地球，这是中国着眼太空领域发展的雄心展现。”文章最后还援引了哈佛大学天体物理学家乔纳森·麦克道威尔的话说：“中国在太空领域要超越美国或许还有很长的路要走，但‘追平’的一天很快会到来。”

在一篇题为《中国2050年前可能成为一个主要太空强国》的文章中，美国《大众科学》月刊网站称，中国一直在制订一些雄心勃勃的太空计划，这些计划将分阶段实施。澳大利亚太空分析师莫里斯·琼斯则指出：“中国有成为太空飞行方面的世界领导者的雄心。它正朝这个目标稳步前进。”

责任编辑：张岩