原标题：我国发放首张无人机航空运营（试点）许可证

新华社南昌3月27日电（记者程迪） 27日，中国民用航空华东地区管理局向顺丰旗下江西丰羽顺途科技有限公司颁发国内首张无人机航空运营（试点）许可证，允许该公司在试点区域进行商业化运营。这标志着中国正式迈入无人机运输的新阶段。

27日，无人机航空运营（试点）许可证颁证会在江西上饶市举行。中国民用航空局副局长王志清在会上表示，中国首张无人机航空运营（试点）许可证的发放，标志着中国正式迈入无人机运输的新阶段，这既是对无人机拓展应用领域的一次创新，也是传统航空货运与无人机新业态的一次融合。

经民航管理部门批准，顺丰的无人机物流配送试点自 2017 年6月在江西赣州市南康区开展以来，已经顺利完成准备、启动、实施、审定四个阶段。

顺丰科技有限公司负责人田民说，顺丰将持续建设物流无人机覆盖网络，依托现有的资源，在非人口密集、涉山涉水的广大偏远地区，扩大物流配送范围，提升物流服务时效。同时，开发新的物流运营模式，探索特色农业产业经济之路，实现“快递运下去，特色产品运出来”的模式，促进贫困地区经济发展。

王志清说，希望试点企业把握机遇，找准定位，切实惠及农村地区人民群众；确保安全，合法经营，特别是要加强安全风险的管控和评估；积累经验，形成以点带面的效果，积极配合民航局做好试点的示范推广工作。

田民说，下一步计划将试点范围由赣州南康扩大到江西全省乃至全国。希望试点经验有助于推动行业规则和标准的建立。

责任编辑：张岩