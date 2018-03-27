西藏自治区主席齐扎拉:新西藏巍然屹立在世界之巅

原标题 齐扎拉：新时代的西藏发展步伐不可阻挡

新华社拉萨3月27日电（记者王沁鸥） 27日晚，西藏自治区主席齐扎拉发表纪念西藏百万农奴解放59周年电视讲话，他说：“纪念西藏百万农奴解放这个伟大的节日，让我们对历史铭记在心，对现实充满信心，对未来抱定决心。”

1959年3月28日，中国共产党领导西藏各族人民掀起了波澜壮阔的民主改革运动，废除了政教合一的封建农奴制度，百万农奴从此实现了当家做主的权利。2009年1月19日，西藏自治区九届人大二次会议决定，将每年的3月28日设为西藏百万农奴解放纪念日。

齐扎拉在讲话中说，旧西藏没有现代意义的学校、医院、公路，科技更是一片空白；农奴吃不饱、穿不暖，没有自由，忍受着非人的待遇。如今，西藏的城乡面貌焕然一新，现代化设施日趋完备。西藏各族人民幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，成为了幸福生活的奋斗者、共享者。一个欣欣向荣的社会主义新西藏巍然屹立在世界之巅。

数据显示，2017年，西藏全区生产总值达1310.6亿元，增速连续五年居全国前三，年均增长10.8%，高于全国平均水平近4个百分点；农村居民人均可支配收入和城镇居民人均可支配收入分别增长13.6%和10.3%。五年来，西藏减少贫困人口53万人，五个贫困县（区）实现脱贫摘帽，并在全国率先实现15年免费教育，率先实现有意愿的五保对象集中供养和孤儿集中收养，率先实现城乡居民免费健康体检。

“经历过严冬，才倍加珍惜春天的温暖；经历过黑暗，才倍加珍惜光明的可贵。”齐扎拉说，59年来，雪域高原奏响了人类发展进步的壮丽凯歌，创造了短短几十年跨越上千年的人间奇迹。在民族大义和历史潮流面前，一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚。

齐扎拉说，新时代，是奋斗者的时代。只要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，不忘初心、牢记使命，精诚团结、共同奋斗，就没有任何力量能够阻挡西藏人民建设幸福家园、实现伟大梦想的步伐。

责任编辑：张岩