奥凯航空成功接收波音第9999架737飞机(图)

原标题：奥凯航空成功接收波音第9999架737飞机

波音公司737系列飞机降落在天津滨海国际机场。 钟欣 摄

中新网天津3月27日电 （记者 张道正）一架在机头上特别装饰了“9999”纪念标识的波音公司737系列飞机27日平稳降落在天津滨海国际机场，这标志着奥凯航空成功接收波音公司737系列的第9999架飞机。至此，奥凯航空波音机队规模增至27架。

该架飞机的机型为737-800，机身号为B-1228，是波音公司737系列的第9999架飞机，于美国时间3月23日正式交付奥凯航空，3月24日从美国西雅图波音机场起飞，途经夏威夷、塞班两地，于3月27日准时抵达天津滨海国际机场。

737系列飞机是波音公司最成功的机型之一，从1967年第一架737飞机出厂以来，以其突出的安全性、舒适性和经济性赢得了全球航空公司和广大旅客的赞誉。奥凯航空接收的这架新飞机采用全经济舱布局，配以全新的波音“天空内饰”，并在座椅上加装可调节头枕，将为旅客带来更温馨舒适的飞行体验。

波音民用飞机集团东北亚销售和市场营销副总裁安瑞生表示，奥凯航空是中国国内首家民营航空企业，十余年来，两家公司始终保持良好的合作关系，此次将其737系列的第9999架飞机交付奥凯航空，祝愿奥凯航空“一元复始，久久为功，开启一个新时代，开辟一段新征程”。

奥凯航空董事长王树生表示，长久以来，奥凯航空与波音保持着多领域的密切合作，前不久在上海签署了有关飞行员发展（PDP）项目协议。此次，波音的第9999架737飞机交付奥凯航空，更是双方长期以来深化合作的体现。未来，奥凯航空将致力于逐步搭建全方位互联互通的共享平台，为客户提供具有比较成本优势的精品服务。

据悉，奥凯航空接收的这架波音737-800飞机将在3月底投入正式运营，首条航线由天津飞往长沙。目前，奥凯航空已在天津、长沙、西安、南宁等城市设立运营基地，累计开通国内外航线150余条，航线网络覆盖70余个国内外城市，年运送旅客超过600万人次。（完）

责任编辑：张岩