原标题：中国最高人民法院国际海事司法广州基地正式成立

中新社广州3月27日电 （记者 张素）中国最高人民法院国际海事司法广州基地27日在广州海事法院正式成立，其将为“一带一路”建设和中国成为国际航运中心充分发挥服务保障职能。

最高人民法院党组书记、院长周强，中共广东省委常委、政法委书记何忠友出席成立活动。

最高人民法院审判委员会专职委员、第一巡回法庭庭长刘贵祥说，中国已经发展成为世界第一大货物贸易国和海运大国，随着“一带一路”建设的深入和国际航运中心继续向亚太地区转移，中国的海事司法理应有更多的责任担当。

广州海事法院是设立于1984年6月1日的受理海事案件的专门法院，是中国最早成立的海事法院之一。辖区海岸线3368千米，海域37万多平方千米，内河设标里程总计约4千千米。

刘贵祥强调，最高人民法院国际海事司法广州基地要充分利用广州优越的区位优势和经济社会条件，争取广泛国内国际支持，建设成为高效便捷、成果丰硕、国际知名的海事司法学术交流平台，为促进国际海事法律研究和交流、加快推进中国的国际海事司法中心建设作出贡献。

当日，来自葡萄牙、莫桑比克、安哥拉、巴西、赤道几内亚等国的最高法院院长、副院长或大法官出席活动，并参观了中国与葡萄牙语国家司法文化展。（完）

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