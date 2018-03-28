原标题：国内油价今日料上调 清明假期开车出行油钱或小涨
中新网北京3月28日电（记者 邱宇）国内新一轮成品油调价窗口将于3月28日24时开启，机构预测国内油价或上调，清明节假期自驾出行成本将小幅增加。
隆众资讯统计数据显示，以本轮周期内国际油价水平测算，成品油调价窗口开启时，对应上调幅度约为160元/吨。卓创资讯测算的上调幅度为154元/吨。
截至目前，2018年国内成品油调价共进行了五次，上调和下调各两次，搁浅一次，汽油总计下调115元/吨，柴油总计下调110元/吨。
截至3月26日收盘，美国WTI原油期货收跌0.33美元，报65.55美元/桶。布伦特原油期货收跌0.33美元，报70.12美元/桶。
尽管26日有所下跌，但从整体来看，近期国际油价呈现震荡上涨态势。
“本轮计价周期内，受地缘政治、美国制裁委内瑞拉倾向性增强，以及美国原油库存意外下滑等消息影响，国际油价呈现震荡上涨态势，其中连续两日大幅上涨。”卓创资讯分析师戴田东说，在此提振下，原油变化率自低位连续上升，从而使得本轮油价将面临上调。
零售方面来看，中新网记者注意到，目前，除海南以外，全国各地区92号汽油零售限价都在7元/升以下。其中，北京主营加油站的92号汽油为6.74元/升，上海为6.71元/升。
隆众资讯油品分析师李彦指出，加油站的优惠政策波动不大。中石化等主营站优惠幅度多在0.5-0.7元/升左右，而民营加油站的优惠幅度多在0.5-1.2元/升。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 冰岛宣布外交抵制2018俄世界杯
- 【 军事 】 武统台湾咋打？我中将:6种战法3天拿下
- 【 财经 】 中美贸易逆差从何来？美国真吃亏了吗...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 蒋勤勤晒孕肚照 腹部高高隆起四肢纤细
- 【 科技 】 孙宏斌：投资乐视已失败 背不起这个锅
- 【 教育 】 减负时代孩子如何获取真正优质教育？
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有