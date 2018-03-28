中国驻WTO代表：呼吁全体成员维护多边贸易体制

原标题 中国驻WTO代表：呼吁全体成员共同维护多边贸易体制
中新社日内瓦3月27日电 中国常驻世贸组织（WTO）代表团公使余本林27日在WTO争端解决机构（DSB）会议上表示，中国坚决反对美方蓄意采取的不负责任行径，并呼吁全体WTO成员共同肩负起维护基于规则的多边贸易体制的责任。
美国于3月22日公布了对中国的301调查结论和措施。余本林27日在日内瓦举行的WTO争端解决机构（DSB）会议上表示，中方坚决反对这一单边主义行径。
余本林指出，美国《1974年贸易法》第301-310条内容通常被称为“301条款”，该条款授权美国政府在与其它国家存在贸易争端时作出单边裁决，并采取并不存在于WTO程序中的单边措施。上述手段的合法性此前已被欧共体（欧盟前身）向WTO提起诉讼（DS152）。
据悉，2000年1月，WTO争端解决机构通过了针对欧共体诉美国301条款案的专家组报告。在该案中，专家组明确指出，“如果美国政府在任何程度上否定或撤回这些承诺，美国将承担国家责任，其301条款相关法律规定将被认定不符合DSU第23条的规定”。而美方在此案中已以“明确、正式、再次以及无条件”方式做出承诺，即美国贸易代表办公室（USTR）将仅依据DSB裁决做出认定。
“18年后，美方于今年3月22日采取的前述做法违背了其自身的庄严承诺。我们对此表示严重关切。”余本林表示，这一十分恶劣的单边主义行径毫无疑问将带来巨大的负面后果。“中国坚决反对美方蓄意采取的不负责任行径，并呼吁全体WTO成员共同肩负起维护基于规则的多边贸易体制的责任”。
余本林最后表示，中国已作好充分准备，将维护自身的合法权益，并期待着与WTO各成员携手同行。（完）
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