中美较量几天即休战？解析特朗普目的与中国余地

原标题：中美较量几天即“休战”？解析特朗普的目的与中国的余地——

中美“贸易战”出现“缓和”？美国《华尔街日报》网站3月26日称，经过数日言辞激烈的交锋之后，美中悄悄寻求贸易解决方案。报道援引多位知情人士的话说，在华盛顿威胁要利用关税解决贸易失衡问题引起中美恶语相向一周之后，两国已悄然开始谈判。

面对如此一场所谓“贸易战”，一些境外媒体开始质疑特朗普究竟“葫芦里卖的什么药”？

▲《华尔街日报》报道截图

美短期要利益，长期要优势

24日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。次日，姆努钦在接受美国媒体采访时表示，对中美达成经贸协议“谨慎乐观”。市场将此解读为中美经贸紧张局势有所缓解的积极信号。

鉴于市场对中美可能爆发大规模“贸易战”的担忧情绪有所缓解，纽约股市三大股指26日强劲上涨，均创2015年8月以来最大单日涨幅，其中道指大涨近670点。

从宣布对华施加“贸易大棒”到短短数日即“峰回路转”，境外媒体纷纷猜测，特朗普究竟是要打“贸易战”还是仅将此当做一种谈判策略。甚至还有外媒认为，美国叫嚣对华“贸易战”可能只是虚张声势。

▲姆努钦

对此，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员李巍在接受参考消息网采访时称，结合特朗普在外交上的一贯做法——起初气势汹汹、大张旗鼓，营造双方发生剧烈冲突和摩擦的氛围，然后在这种氛围下逼迫对方让步——上述观点有一定道理，他试图通过营造“贸易战”的氛围来获得某种谈判筹码。

中国现代国际关系研究院美国经济专家孙立鹏告诉参考消息网，特朗普对华施压短期要利益、长期要优势。

在短期利益方面，美国也深知“贸易战”会造成双输局面。特朗普本质是要通过对华极限施压的方式，作为要价砝码，要求中国在减低汽车关税、开放金融业市场准入、放宽外资投资限制、采购美国更多能源产品等方面让步，获得短期的现实经济利益。

在长期优势方面，美国贸易代表办公室（USTR）将301调查的施压目标直指中国的高科技产品，几乎都与《中国制造2025》相关。美国具有长期战略布局的考虑，就是要重塑美国巨大竞争优势，削弱中国经济长期竞争力。

▲图片来源：《中国日报》

中国不仅有余地，还有后手

事实上，无论美方出于何种目的，首先应对好此次美国的贸易发难，已成为中国各界的共识。早在3月21日，中国外交部发言人华春莹就在主持例行记者会时回答关于“贸易战”的问题表示，中方不想跟任何人打贸易战，但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲。如果美方采取损害中方利益的行动，中方必将采取坚决和必要的应对措施，维护好自身的正当权益。

对于外媒报道所称美方向中方提出的贸易“清单”，华春莹27日回应称，中方一贯致力于通过谈判协商妥善解决贸易分歧和摩擦问题。我们谈判磋商的大门始终是敞开的。但是必须强调一点，这种谈判和磋商绝不是一方居高临下地提要求，而是双方相互尊重、平等相待、建设性地进行谈判磋商，结果应该是互利双赢的。

▲华春莹

专家表示，当前，面对此次“贸易战”局势的微妙变化，中国不仅有余地，还有后手。所谓余地，即前文所述“双方同意继续就此保持沟通”，有沟通就有解决问题的可能，总比彻底关上对话大门来得乐观；所谓后手，显然，中国并没有一上来就打出最大的牌。

孙立鹏称，在反击美国贸易发难的过程中，中国有四大后手。第一，大豆可以当做是重要工具，但要谨慎评估；第二，波音飞机也可成为重要工具；第三，美国铁锈带、农业带均对特朗普具有很高的政治敏感性，一旦贸易战升级，我们可以效仿欧洲，对来自特定州的美国特定商品采取一定贸易措施；第四，减少对美国的商品和服务的政府采购。

而对于本轮“贸易战”的走向，若缓和氛围延续下去，李巍表示，最终还是可能会通过谈判的方式来解决。毕竟，“贸易战”没有赢家。

不过，亦有观点认为，即使本轮中美经贸博弈的硝烟慢慢散去，我们依然需要提高警惕，未雨绸缪。中美经济博弈将是一个长期的过程，仍需做好长远打算。

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责任编辑：张建利