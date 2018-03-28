冷空气来袭中国中东部降温明显 难改偏暖格局

原标题：冷空气来袭中东部降温明显 难改偏暖格局

中国天气网讯 昨天（27日）华北、黄淮一带气温继续冲击温暖巅峰，河北多地最高气温直达30℃以上。不过这种温暖即将中断，今明天冷空气将逐渐影响中东部大部地区，降幅达6-14℃，但偏暖大局难以改变。另外，今天，降雨继续向东扩展至江西、广东北部一带，强降雨将集中在贵州东南部。

冷空气来袭今明天抵达中东部 降幅普遍达6-14℃

全国回暖大潮已经先后到达顶峰，随之而来的冷空气也已蓄势待发，昨天新疆以及西南、东北等地的部分地区气温开始出现下滑，尤其是在新疆北部、黑龙江西北部降温尤为明显。而在冷空气未到达的西北、华北、黄淮一带仍在继续冲击温暖巅峰。监测显示，昨天13时，全国高温榜前10名全部被河北占据，其中，永年位于高温榜榜首，达到32.6℃。比地处华南的广州、海口还要热。

不仅如此，今天早晨，天津、河北中南部、山东中西部、河南大部地区的最低气温达到了15℃左右，局地20℃。不过现在这种温热有种虚高的感觉，并不会维持太久，冷空气正在逐渐南下，今明天将自北向南影响中东部大部地区，北方前期升温迅猛，降温也会更加剧烈。其中，今天的降温重心集中在内蒙古中东部到东北中北部一带，降幅普遍将达6-14℃，局地15℃以上。

明天华北、黄淮一带的降幅也能达到6-14℃。气温可谓是大起大落，但由于北方前期气温异常偏高，所以这次降温过后，气温也只是降至较常年同期略偏高或正常的水平。另外，今天20℃线将退居黄河沿线，15℃线最北端还是会在东北南部，大部地区的暖意仍在。

预计到了4月初，冷空气活动将会明显活跃起来，并且强度强。清明假期来临前，我国将迎来一次大范围的降温过程，气温格局也将出现大逆转，从目前的偏暖再次转为偏冷。

今天南方降水向东扩展 江西广东一带有雨

昨天早晨，在江南、华南北部一带出现了一些辐射雾，像杭州、赣州能见度仅500米左右。昨天白天开始，南方新一轮降水从西南地区东部再度启程，降水集中在云南、贵州、广西西部一带，云南南部、贵州南部降下大雨。

今天，降雨向东扩展至江西、广东北部一带，强降雨将集中在贵州东南部一带。中央气象台预计，3月28日08时至29日08时，西南地区东部和南部、江南中西部、华南中西部及台湾中东部等地的部分地区有小到中雨，其中贵州东南部、广西北部、湖南西南部等地有大雨。

明天，西南的降雨减弱，湖北也将加入降雨行列中，整体以小到中雨为主。3月29日08时至30日08时，新疆伊犁河谷、西藏东南部、陕西南部、云南东部、西南地区东部、江汉大部、江南中西部、华南中西部等地有小到中雨，其中西藏东南部、湖南中南部、广西北部等地有大到暴雨。

由于冷暖空气对峙不明显，所以未来三天降雨中不会产生大范围的强对流天气，只是少数地方可能伴随有强对流天气，公众需注意防范。

责任编辑：张建利