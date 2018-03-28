人民币又创新高出境购物更划算 福利还有这些

原标题：人民币又创新高！去香港买iPhone X可省400元，福利还有。。。

昨日（27日）早间，央行数据显示，人民币中间价大幅上调377点，报6.2816，创2015年8月11日以来新高。

Wind数据显示，3月26日，在岸人民币盘中一度触及6.2690，逼近2月7日盘中最高值6.2519；离岸人民币则一度涨至6.2536，创2015年8月11日以来新高。

▲离岸人民币近期走势（数据来源：Wind）

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，2017年3月底，人民币兑美元汇率约为6.87左右，兑换1万美元需要近69000元人民币；而到2018年3月底，人民币兑美元汇率下跌至6.28左右，兑换同样数额的美元可以省下6000多元人民币！

人民币兑美元的持续升值，让出国留学、境外旅游购物的人笑了，但另一方面也让我国进出口企业面临着严峻的挑战。

▲图片来源：摄图网

机构：人民币升值主要受美元下跌影响

值得注意的是，26日上午，中国原油期货在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心正式挂牌交易。原油期货以人民币计价交易，意味着中国首个国际化期货品种成功上市。

据证券时报，中原证券分析师顾敏豪认为，原油期货有望推动人民币国际化进程。未来中国原油期货市场若能成功运行推广，吸引各国投资者、生产商的广泛参与，建立一个有效的原油期货市场。届时有望吸引全球的原油生产商在中国原油期货市场上出售符合交割标准的原油，推动人民币在亚太地区原油贸易的广泛应用，从而推动石油人民币以及人民币国际化的发展。

▲美元指数近期走势

据第一财经，近几日人民币对美元显著升值，主要还是美元指数下跌的影响，23、26日美元指数分别下跌0.4%和0.5%。交行金融研究中心首席金融分析师鄂永健认为，美国政府宣布对中国进口商品征税当日，美元指数跌，人民币对美元也小幅贬值，这表明当时市场认为贸易战会给人民币带来更大贬值压力，但市场反应可能过度。此外，近期德国央行行长关于欧央行加息的言论，以及英国央行可能于5月加息的预期，都导致英镑和欧元对美元升值，带动美元指数下跌。“总之，近日人民币升值主要是市场力量的作用。”

除此以外，全球市场剧烈波动带来的避险需求，也在某种程度上对人民币走势形成助力。交银国际首席经济学家美元洪灏指出，美元弱势显示美国财政困境，而非美元流动性充裕。在洪灏看来，传统的风险避风港已经不复存在。

出境买买买更划算了

人民币升值，直接影响到境外旅行和购物的热度。

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，以一台64GB版本的iPhone X为例，其港版定价8588港元。如果按照其上市日（2017年11月3日）的汇率，约合人民币7272元人民币，但按照3月27日最新汇率，在香港购买仅需6871元人民币，相当于节省了401元人民币！

据海口网报道：

“出境游价格回落，3月-4月出游最划算。”海南旅总国际旅行社工作人员告诉记者，从目前的报名情况来看，人民币升值影响到出境游报价，出境游价格已回落。

对于留学一族来说，近期，人民币兑美元的走势也带来了不小惊喜。陈先生表示，他儿子在美国读商科硕士，每年仅学费就需6万美元。由于人民币兑美元升值，今年他儿子的学费省了好几万元人民币。

那么，有出国留学需求的家庭，现在有没有必要一次性换汇呢？资深理财师陈娟建议，由于短期内人民币仍处于上升通道，因此对于有出国需求的家庭来说，并不必着急兑换外币。同时，在国外消费尽量采用刷卡实时汇率结算的方式，可能更为划算。

对市场有何影响？

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，人民币升值就影响到了部分上市公司的业绩：

1月24日，莱克电器披露的数据显示，2017年公司营业收入同比增长30%，然而实际营业利润却同比下降29.4%，利润下降主因就是人民币汇兑损失的1.5亿元。

2月1日晚间，超声电子预告汇兑损失，公司因人民币升值，1月产生汇兑损失约4500万元。这一单月汇兑损失额逼近去年前三季度汇兑损失总额。

3月22日，隆基机械也在互动平台表示，人民币升值对公司出口业务会造成一定汇兑损失。公司将积极地采取应对措施以减少人民币升值带来的汇兑损失。

据证券时报，民生证券表示，人民币升值对进出口行业影响主要体现在行业利润与结构升级，具体在两个环节上影响进出口行业的利润率：

一是原材料和中间品的进口环节，将降低进口成本；

二是产成品的出口环节，将降低产品收入，因此对净进口行业有正面影响，但不利于净出口行业的发展。

由于造纸、纺织等行业相关企业，产品出口科技含量和附加值不高，产品竞争力比较弱，对汇率有较强的依赖性，人民币升值对该类企业负面冲击较大。民生证券表示，人民币升值将阻碍一些依靠规模生产和大量廉价劳动力生存的企业的发展，甚至使其在激烈的国际竞争中被淘汰，从而影响到我国出口规模。

但另一方面，由于人民币汇率上升，意味着进口商品的外币价格相对下降，有利于我国原料、能源的进口，我国大多数行业对进口商品依存度较高，人民币升值将降低这些行业的进口成本，提高企业的利润，增强我国出口商品在国际上的竞争力。正面影响的行业主要有电力、热力生产和供应业以及航空运输业。

▲图片来源：摄图网

平安证券认为，对于资本市场而言，汇率升值所隐含的资本流入、流动性充裕、经济基本面良好等预期，无疑有利于国内资产价格的表现；但对于实体经济与去杠杆的目标而言，人民币持续升值却并非好消息：

一方面，人民币兑美元汇率持续大幅升值，实际有效汇率也有一定程度的抬升，这无疑将对我国的出口形成一定压制。

另一方面，一旦人民币贬值预期逆转为单边升值预期，带来短期大规模资本流入，进而带来流动性过剩与资产价格大幅抬升，这可能影响政府当前通过流动性紧平衡来推动宏观经济与金融市场去杠杆的首要目标。

责任编辑：初晓慧