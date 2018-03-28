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“绿委”否认其岳父在陆投资 国台办:走过必留痕

“绿委”否认其岳父在陆投资 国台办:走过必留痕
2018年03月28日 10:31 海外网
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　　原标题：“绿委”否认其岳父在陆投资 国台办：走过必留痕迹

　　海外网3月28日电 3月28日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人安峰山针对“时代力量”的“立委”黄国昌否认其岳父在大陆投资一事，作出回应。

　　有记者提问发言人，近日，“时代力量”的“立委”黄国昌再度否认他的岳父在大陆投资的事情在岛内引发关注，请问发言人，黄国昌的岳父在大陆投资的事情是否属实？

　　发言人安峰山表示，据了解，你提到的投资事项确有其事。黄国昌的岳父高某于2007年3月和2009年3月先后在大陆注册成立了农业研发公司和汽车配件公司。我要强调的是，凡走过必留痕迹，在哪里投资都是有相关程序的，不可能不留下记录，也不是随便可以否认的。

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国台办举行新闻发布会 回应美高官访台等问题

责任编辑：张建利

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