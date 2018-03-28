原标题：国共论坛在四月下旬能否举行？国台办回应

海外网3月28日电 3月28日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人安峰山就两岸政党交流、两岸军事互信和两岸文化往来等热点问题回答记者提问。

有记者提问，请问国共论坛在四月下旬可不可能举行，在什么地方举行？第二个问题，刘结一主任刚刚在上海和朱立伦会谈过，这个会谈对两岸举办两岸和平论坛或者国共论坛有什么帮助？

安峰山表示，第一个问题，关于你提到的论坛的有关事宜，大陆方面与包括国民党在内的有关方面一直保持着沟通和协商，有具体的情况我们会及时对外公布。第二个问题，关于朱立伦市长访问大陆的事情。3月21日到26日新北市市长朱立伦率领新北市访问团到江苏和上海等地参访。中共中央台办、国务院台办主任刘结一在上海与朱立伦先生见面，有关省市的主要领导也分别在当地会见了朱立伦一行。双方就坚持“九二共识”、推动两岸关系发展和加强两岸城市交流合作等深入的交换了意见。具体的情况，你可以参考会见后的新闻稿。

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