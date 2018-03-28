环球时报：传承友谊是中朝共同受益的大战略

原标题：社评：传承友谊是中朝共同受益的大战略

朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩25日至28日对中国进行非正式访问，受到中共中央总书记、国家主席习近平的热情接待。两国领导人进行了极其坦诚、友好的会谈，内容涉及对中朝传统友谊的高度评价，以及将它不断传承下去、发展得更好的共同愿望，还有实现半岛无核化目标、维护半岛和平稳定等重大事项。习金会的举行令世界感到意外，取得的成果尤其轰动世界。

毫无疑问，这次习金会翻开了中朝友好关系新的一页。

中朝是邻国，而且不是普通邻国。在过去一个多世纪里，我们一起经历了亚洲的许多苦难，不仅唇齿相依，休戚与共，而且曾经鲜血流在一起，凝成了两国不寻常的友谊。

外部世界也经常把中朝看成利益共同体，在东北亚复杂地缘政治环境中，中朝之间的历史传统纽带和现实政治经济纽带不仅广受重视，而且影响了很多力量审视局势的角度和方式。

尽管历经风雨，但中朝友好关系的一些基本要素十分牢固，不可撼动。

首先，中朝相互尊重，彼此平等，而且两国关系由两党关系引领，中朝友好关系大厦的政治基础坚实而端正。中国党、政府和主流社会始终尊重朝鲜人民的政治选择，尊重朝鲜的独立自主精神，坚决反对一些国家干涉朝鲜国家制度的企图。两国友好的基础十分深厚，彼此发展友好合作可谓天空海阔。

另外，历史和地缘打造了中朝不平凡的战略亲和度与利益攸关性，两国老一辈领导人的精心培育更让这种战略亲近大放异彩。东北亚的主题在不停转换，但中朝友好对两国的重要性在每一个时期都很真实。事实证明，中朝保持、发展友好关系是两国维护各自利益和彼此共同利益的大战略。

中朝维护友好关系也在为整个地区提供正能量，促进东北亚的战略稳定性。它让各方都更安心，有助于增加地区平衡，消除一些不切实际的负面冲动。稳定是加强沟通和解决问题的重要基础，它能带来更多可预期性，更有效地防范风险。 鸭绿江两岸像走亲戚一样常来常往应该得到整个国际社会的支持，它很可能为半岛从僵持走向和解、繁荣提供强大的带动力。在可预见的未来，中朝友好关系无疑将是帮助半岛局势保持缓和最稳定的渠道，值得真正关心半岛和平的各种力量珍惜、支持。

国际上一些力量总想干扰和破坏中朝关系，给北京与平壤之间的友好贴各种标签，散布歪曲中朝关系的谣言。但中朝关系的根深基实远远超过他们的想象，这次习金会应能重新确立他们认识这两个国家关系的坐标，相信世界上真心希望半岛和平稳定的力量会欢迎他们今天看到的中朝关系。

让中朝传统友谊不断发扬光大，为两国人民根本利益服务，为整个地区和平与安全服务。我们相信，双方友好关系一定能在未来把稳大局，不断向前发展。

我们看到，朝鲜这些年不仅巩固了国家的独立自主，而且在经济社会建设领域也表现出韧劲，取得不少进展。曾经并肩战斗的中朝两国和两国人民应是共筑安全与繁荣的伙伴。

责任编辑：张建利