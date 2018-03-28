教育部通报校外培训专项治理进展:多地杯赛被叫停

原标题：教育部通报校外培训机构专项治理进展：多地“杯赛”被叫停

3月28日上午，教育部召开新闻通气会，介绍各地推进校外培训机构专项治理的有关情况。并邀请了北京、上海、成都、南昌的教育部门相关负责人就当地专项治理情况进行介绍。

教育部基础教育司司长吕玉刚表示，做好校外培训机构专项治理工作是教育部十九大以来“奋进之笔”的重点工作之一，“必须不遗余力地抓好这项工作，做好专项治理的坚定决心。”

目前，各地已纷纷开展专项治理行动，上海市在摸底清查的基础上，也对各类竞赛进行了规范，叫停了“亚太杯”、“走美杯”、“3E英语测试”等大小杯赛。

成都也叫停了借助在蓉高校场地举办的“华赛”、“奥赛”、“全国中小学英语学习成绩测试”（NEAT）等违规赛事，学而思、新东方等培训机构主动终止原计划在蓉举办的违规赛事。

会上还发布了《教育部办公厅关于加快推进校外培训机构专项治理工作的通知》，称要坚定改革决心，压实责任举措，确保专项治理工作取得决定性胜利。并要求各省要尽快出台工作方案，4月中旬前向社会公布。

北京：斩断通过培训机构择校择生途径

北京市从2017年底开始对工商部门注册、从事培训活动的机构进行治理。

据北京市教育委员会副巡视员会上介绍，北京在考试招生方面，严肃入学纪律，严查将校外培训机构培训结果与中小学校招生入学挂钩的行为，斩断通过培训机构择校择生途径。

在课程教学方面，严格依据课程标准开展教学，严查中小学校不遵守教学计划、“非零点起点教学”等行为，严查中小学教师课上不讲课后到校外培训机构讲，并诱导学生参加校外培训机构培训等行为。

他表示，接下来，北京市将进一步健全管理制度机制，建立全市统一的校外培训机构管理服务平台；进一步完善培训机构审批、备案、登记等标准，建立白名单、黑名单制度；充分发挥行业协会作用，引导培训机构规范办学；健全日常巡查发现机制、联动执法工作机制和违规失信行为惩戒机制。

上海：“亚太杯”、“走美杯”等杯赛被叫停

“3E英语测试”等大小杯赛已被叫停。东方IC 资料

会上，上海市教育委员会总督学平辉介绍称，2017年3月，上海市启动了教育培训和市场秩序规范整治专项工作，并取得了显著成效。

他指出，通过摸底清查，获悉上海市共有教育培训机构6928家，其中有照有证的2255家，占机构总数的32.5%；无照经营的1398家，占机构总数的20.2%；有照无教育培训资质的3275家，占机构总数的47.3%。

在全覆盖排摸调研、掌握底数的基础上，对全市各类培训机构进行分类规范：对无证无照经营机构，依法查处取缔；对有照无教育培训资质机构，教育、工商部门下发《行政指导书》，限期整改并依法规范；对有照有证机构的不规范行为，加强事中事后监管，依法规范与整治其不规范办学行为。有效扼止了培训机构乱象，合法培训机构规范办学意识增强。

此外，上海市也对各类竞赛进行了规范，“亚太杯”、“走美杯”、“3E英语测试”等大小杯赛已被叫停。并对从事义务教育阶段学科及其延伸类培训机构的教学、竞赛、师资、教材、管理等方面作出了特别规定。义务教育阶段秩序维护初见成效。

对此，上海昂立教育董事长林涛在会上表示，针对四部门近日联合印发的《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》，已安排各事业部负责人逐一自查排摸，并将发现的问题进行了整改。“以前昂立教育有针对少儿营业的3E考试项目培训，现在已经全面停止这个项目的招生和组织考试。” 此外，还向教育行政部门作出书面承诺，今后不以任何形式举办或者参与任何社会机构举办的各种未经教育行政主管部门批准的竞赛、杯赛和等级考，不再组织学生报名或者代为报名，不再为该等活动提供考试或者测试场地。

成都：终止学而思、新东方等原计划违规赛事

“2017年年初，成都市市政府教育督导团把治理非法办学、违规办班行为纳入区（市）县政府教育工作目标考核。”成都市委教育工委委员、副局长左华荣在会上介绍专项治理行动时表示，强化目标管理是终点之一。

在2017年，成都市教育局牵头21个局委建立了成都市民办教育工作联席会议制度，并联同公安、民政、工商等部门发布公告，就无证办学等七类问题在全市范围内集中开展为期3个月专项治理行动。

左华荣介绍称，在强化治理下，截至2017年12月底，全市累计查实1873所有照无证类培训机构、957所无照无证类培训机构，责令1389所机构限期整改（其中215所机构停业整顿）。

此外，在省教育厅的支持下叫停了借助在蓉高校场地举办的“华赛”、“奥赛”“全国中小学英语学习成绩测试”（NEAT）等违规赛事，市青少年宫主动中止连办近20年的全市学生优秀艺术人才选拔赛和蓉城少儿十佳艺术新苗大赛报名，学而思、新东方等培训机构主动终止原计划在蓉举办的违规赛事。

左华荣说，成都市整治校外培训机构案例被评为2017年全市“十大法治案例”。新华社也曾刊发评论“点赞”成都敢于亮剑。

南昌市教育局针对校外培训，则是念好“严、堵、疏”的三字经。南昌市教育局党委书记、局长谢为民介绍称：“严是指严准入、严管理、严执法；堵是指划红线、强监督、狠处理；疏则是开设‘南昌市学生课余教学辅导志愿服务中心’，进行志愿课业辅导+免费课后服务。”

责任编辑：初晓慧