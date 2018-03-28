自然资源部领导班子出炉：多数来自原国土资源部

原标题：新组建自然资源部领导班子出炉：成员多数来自原国土资源部

新组建的自然资源部领导班子出炉。

澎湃新闻记者3月27日晚间查询发现，原国土资源部官网已更新为自然资源部官网。其中，“领导之窗”栏目披露了包括该部部长陆昊在内的15名部领导成员名单。

目前，自然资源部领导层包括：陆昊、库热西·买合苏提、曹卫星、凌月明、王广华、赵龙、冯志礼、张德霖、钟自然、王宏、张建龙、王春峰、闵宜仁、石青峰、林山青。

担任自然资源部党组书记、部长的陆昊（1967.6）此前历任北京市副市长，共青团中央书记处第一书记，黑龙江省委副书记、省长。

库热西·买合苏提此前担任新疆维吾尔自治区党委常委、自治区副主席，国土资源部党组成员、副部长。

曹卫星此前担任国土资源部副部长，同时他还是民盟中央副主席。

凌月明曾任重庆市委常委，两江新区党工委书记、管委会主任，2016年12月出任国土资源部党组成员、副部长。

王广华长期在国土资源部门工作，曾任国土资源部党组成员、副部长。

赵龙同样长期在国土资源部门任职，2016年6月出任国土资源部党组成员、副部长。

冯志礼在浙江工作多年，曾任浙江省委常委、统战部部长，2017年7月出任国土资源部党组成员、中央纪委驻国土资源部纪检组组长。

张德霖此前担任国土资源部副部长、党组成员，并兼任国家土地副总督察，国土资源部直属机关党委书记。

钟自然此前担任国土资源部党组成员，中国地质调查局局长、党组书记，兼任中国地质科学院院长。

王宏此前担任国土资源部党组成员，他同时还是国家海洋局局长、党组书记。

张建龙此前担任国家林业局局长、党组书记。

王春峰此前担任国家测绘地理信息局党组副书记、副局长。

闵宜仁此前担任国家测绘地理信息局党组成员、副局长。

石青峰和林山青此前均担任国家海洋局党组成员、副局长。

根据十三届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，将国土资源部的职责，国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，住房和城乡建设部的城乡规划管理职责，水利部的水资源调查和确权登记管理职责，农业部的草原资源调查和确权登记管理职责，国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，国家海洋局的职责，国家测绘地理信息局的职责整合，组建自然资源部，作为国务院组成部门。自然资源部对外保留国家海洋局牌子。

不再保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局。

责任编辑：初晓慧