原标题：德媒：欧洲不应盲从华盛顿“恶霸”进行对华贸易战

参考消息网3月28日报道 德国《商报》3月26日发表文章称，欧洲人现在不应盲目跟从华盛顿的“恶霸”，与中国进行贸易战。欧洲应贯彻其“基于规则的世界经济秩序”的口号。

文章称，自从德国前总理库尔特·基辛格上世纪60年代末高呼“我只想说中国，中国，中国”之后，德国就摇摆在对中国的疑虑和赞叹之间。唐纳德·特朗普现在强迫柏林表明立场。虽然美国总统在针对所谓不公平贸易伙伴的惩罚措施中暂时豁免了欧盟和德国汽车业，但自称“交易大师”的特朗普将让欧盟为此付出昂贵代价。代价的一部分或许是欧洲人要在贸易战中和特朗普一起对付中国。

文章称，这并不意味着欧洲人现在应盲目跟从华盛顿的“恶霸”，与中国进行贸易战。

文章称，世贸组织的权力大小取决于其成员授权的程度。只要（主要是）美国还在削弱这个总部位于日内瓦的组织，华盛顿对“虚弱的世贸组织”的抱怨就纯属虚伪。在这一问题上，欧洲也应贯彻其“基于规则的世界经济秩序”的口号。

文章称，世贸组织的前身关税和贸易总协定是在二战结束后不久诞生的。它的诞生基于这一认识，即彼此通商的国家通常不会互相攻击。因此，世界贸易不仅仅是为了提高国家福祉，也在一定程度上保证了和平。以贸易促变革恰恰在德国外贸政策中有着悠久的传统。

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责任编辑：桂强