发改委：加大内地对香港开放力度 推动CEPA升级

中新网3月28日电 据国家发改委网站28日消息，发改委与香港特区政府日前签署关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排。《安排》指出，加大内地对香港开放力度，推动《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）升级；鼓励内地企业以香港为平台，根据需要在香港成立地区总部，以香港作为进入相关国家和地区的前沿平台；支持相关国家和地区的企业在香港成立地区总部，开拓内地市场。

资料图：香港维多利亚港夜景。中新社发 陈文 摄

《安排》提出六大重点领域，包括金融与投资、基础设施与航运服务、经贸交流与合作、民心相通、推动粤港澳大湾区建设与加强对接合作与争议解决服务等。

在金融与投资领域，《安排》指出，在符合相关金融市场规范及金融领域监管的基础上，促进各主要利益相关方（包括投融资方和项目营运方）通过香港平台共同合作，为“一带一路”建设提供所需资金和多元化的融资渠道，包括上市集资、银团贷款、私募基金、债券融资等服务。

支持符合条件的中资机构为“一带一路”建设相关的绿色项目在香港平台发债集资。完善内地与香港之间的人民币跨境双向流动渠道，鼓励通过人民币跨境支付系统（CIPS）完成跨境人民币业务的资金结算。

支持参与和助力“一带一路”建设的金融机构（含相关投资机构和多边发展银行）进一步加强与香港的合作联系。鼓励香港与内地企业、金融机构共同参与和助力“一带一路”建设项目。

在基础设施与航运服务领域，《安排》提到，支持香港为“一带一路”建设基础设施项目提供可行性及风险评估、研发、融资，以及规划、设计、建造、监理、管理及养护等专业服务，鼓励内地企业以香港为平台，与香港企业一起“走出去”，共同开拓相关国家和地区的基建市场。

巩固香港国际航空枢纽地位，推动珠三角地区机场群良性互动，利用香港通达全球的航空运输网络，发挥香港在国家开放格局中的重要门户作用。

在经贸交流与合作领域，《安排》指出，鼓励内地企业根据需要在香港成立地区总部，以香港作为进入相关国家和地区的前沿平台；支持相关国家和地区的企业在香港成立地区总部，开拓内地市场，使香港能在“走出去”和“引进来”两方面都发挥重要作用。

支持香港参与国家主导的区域经济合作机制，与相关国家和地区及经济体商签自由贸易协议及双重课税宽免安排。

加大内地对香港开放力度，推动《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》升级，进一步促进与相关国家和地区的贸易及投资。

在民心相通领域，《安排》提出，支持在香港举办高层次的“一带一路”建设主题论坛和国际性展览。支持香港举办“一带一路”建设会展活动，加强与相关国家和地区合作关系。支持香港今后加入内地建立的有关“一带一路”旅游信息平台，共享“一带一路”旅游资源、发展机遇等旅游信息。

在推动粤港澳大湾区建设领域，《安排》指出，支持香港积极参与和推动粤港澳大湾区建设，深度参与粤港澳大湾区科技创新中心建设，与大湾区其他城市优势互补，发挥协同效应，并作为双向开放平台，与大湾区城市共同“走出去”，建设带动中南、西南地区发展。

在加强对接合作与争议解决服务领域，《安排》提到，进一步完善内地和香港围绕“一带一路”建设投资合作方面的沟通机制，探讨搭建“一带一路”共用项目库。

支持香港建设亚太区国际法律及争议解决服务中心，为“一带一路”建设提供国际法律和争议解决服务。

此外，《安排》还提出，建立联席会议制度，由国家发展和改革委员会、国务院港澳事务办公室等相关部门负责同志和香港特别行政区政府高层代表组成。联席会议每年至少召开一次例会，围绕香港参与和助力“一带一路”建设中的重大问题和合作事项进行沟通协商。

《安排》自双方代表正式签署之日起生效。

责任编辑：桂强