山东菏泽原常委王永江受贿案开庭 被控受贿超千万

原标题：山东菏泽原宣传部部长王永江一审被控受贿1000余万元

2018年3月28日，山东省淄博市中级人民法院一审公开开庭审理了中共菏泽市委原常委、宣传部部长王永江受贿一案。山东高法微信截图

中新网济南3月28日电 （记者 梁犇）山东省淄博市中级人民法院28日一审公开开庭审理了中共菏泽市委原常委、宣传部部长王永江受贿一案，王永江被控受贿1000余万元（人民币，下同）。

山东省淄博市人民检察院起诉指控，2004年至2017年间被告人王永江利用担任菏泽市单县人民政府副县长、县长，中共单县县委书记，菏泽市委常委、宣传部部长等职务职务之便为山东四君子集团、山东尚舜化工有限公司、单县天华房地产开发有限公司、山东天元集团有限公司、单县湖西宾馆、县名城房地产开发有限公司、山东舜亦新能源有限公司、单县伟居房地产开发有限公司、单县亿隆（北京）房地产开发有限公司、广诚房地产开发有限公司、单县浙商财富置业有限公司、天津北方创业控股集团有限公司、单县终兴镇党委书记黄某某、单县财政局的副局长赵某某、山东中岭实业集团有限公司董事长许某某等单位和个人在土地手续办理、政府扶持资金兑付、工程承揽、职务晋升等方面提供帮助，直接或通过其妻、子非法收受财物1042.2685万元。

2018年3月28日，山东省淄博市中级人民法院一审公开开庭审理了中共菏泽市委原常委、宣传部部长王永江受贿一案。山东高法微信截图

其中，2016年被告人王永江利用担任中共菏泽市委常委、宣传部部长等职务上的便利，为大众网菏泽站在出席该站组织的汽车文化展销会、业务开展等方面提供帮助。2016年，被告人王永江通过其子收受高某某为其支付的购车款人民币8万元。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，王永江及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，王永江还进行了最后陈述并当庭表示认罪、悔罪。王永江的亲属、人大代表、政协委员、人民监督员及各界群众20余人旁听了庭审。

庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。

责任编辑：桂强