湖畔大学新校园在杭州奠基 校长马云：要办300年

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原标题：“湖畔大学”新校园在杭州奠基，校长马云说“要办300年”

澎湃新闻记者 陆玫

3月28日上午，湖畔大学新校园奠基仪式在杭州进行。

公益性、非营利性的“湖畔大学”由马云、冯仑、郭广昌、史玉柱、钱颖一等企业家、学者发起成立，“专注于培养拥有新商业文明时代企业家精神的新一代企业家”。2015年3月，“湖畔大学”举行第一届学员开学典礼，首批学员包括“优米网”王利芬、“俏江南”汪小菲等人。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从杭州余杭区政府获悉，湖畔大学此前的临时校址在西湖边，这次建设的是长期校址。

“我们为湖畔大学要办300年的愿望奠基。”校长、阿里巴巴集团董事局主席马云在现场表示。

余杭区政府官网信息显示，湖畔大学新校园位于仓前街道，用地性质为高等院校用地，用地面积46667平方米，总建筑面积45384平方米。据区政府此前发布的消息，湖畔大学预计2020年建成投用。

奠基现场还进行了企业家向湖畔大学的捐赠仪式。“湖畔大学之大，旨在宏大优秀企业家所学，让爱国敬业、实干担当、效力社会的家国情怀成为新时代企业家的共同追求；湖畔大学之大，不在传授赚大钱之道，而在传承舍我其谁的社会担当精神。”马云表示。

澎湃新闻注意到，与湖畔大学形成“双子星”的杭州另一所大学——西湖大学也即将开工。据《都市快报》3月24日报道，西湖大学校址已完成土地平整，施工在即，预计2021年完工。它位于杭州三墩镇，总规划面积约3000亩，与湖畔大学新校园相距约5公里。

据了解，西湖大学的6位创始捐赠人包括腾讯董事会主席兼CEO马化腾、万达董事长王健林等，该校以培养复合型拔尖创新的博士生及硕士生为重点，兼顾本科生教育，致力成为世界一流的民办研究型大学。

责任编辑：张义凌