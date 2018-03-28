山西今年将实施15.93万贫困人口易地搬迁任务

原标题：山西：今年将实施“十三五”剩余15.93万贫困人口易地搬迁任务
新华社太原3月28日电（记者 王飞航）记者从山西省扶贫办了解到，今年山西将以深度贫困村为重点，全面启动“十三五”剩余15.93万贫困人口、6.61万同步人口易地搬迁任务，确保精准脱贫攻坚战连战连胜。
为解决“一方水土养不活一方人”的难题，山西省近年来在脱贫攻坚中，重点推动易地扶贫搬迁工作。“十三五”期间，山西省11市86个县（市、区）计划完成56万人易地扶贫搬迁任务，其中搬迁45万建档立卡贫困人口、11万确需同步搬迁的农户人口。
山西省扶贫办相关负责人表示，今年山西要全面铺开“十三五”剩余15.93万贫困人口、6.61万同步人口搬迁任务，年底竣工率达到60%以上；规划脱贫摘帽且有易地扶贫搬迁任务的贫困县，年底前全部入住。
据介绍，按照国家相关政策，结合本省实际，山西为集中安置的建档立卡贫困人口，提供人均建房补助2.5万元，配套基础设施户均补助2.1万元、配套公共服务设施户均补助1.77万元，配套设施补助统筹集中使用；同步搬迁的农户，人均建房补助1.2万元，配套设施可以与搬迁贫困人口共享。
为解决好搬迁后的生计问题，山西省扶贫办要求，各地要以深度贫困村为重点，围绕解决“人钱地房树村稳”等问题，“六环联动”有序推进易地扶贫搬迁；捆绑使用退耕还林、光伏收益扶贫、经济林项目、承包地托管等政策，帮助贫困老年人等特殊群体获得资产收益；支持整村搬迁后的旧村拆除和土地复垦，今明两年，每个贫困县完成增减挂钩结余指标易地交易1000亩以上。
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