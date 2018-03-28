复兴号安全测试:急刹后“吻”上一块普通玻璃(图)

原标题：复兴号安全测试：疾驰中刹车，精准亲吻铁轨上一块普通玻璃

极限挑战 实力担当

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一列重达450吨的“复兴号”

从十几公里外疾驰而来

与一块横在路中的普通玻璃“亲密接触”

玻璃毫发无损，还为“复兴号”心动亮灯

哈哈哈！一段视频告诉你

复兴号“飞”吻玻璃是啥样的画风

好吧！到了该你点赞的时候了

来源：央视、中国中车

责任编辑：张义凌