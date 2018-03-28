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复兴号安全测试:急刹后“吻”上一块普通玻璃(图)

复兴号安全测试:急刹后“吻”上一块普通玻璃(图)
2018年03月28日 17:56 澎湃新闻
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　　原标题：复兴号安全测试：疾驰中刹车，精准亲吻铁轨上一块普通玻璃

　　极限挑战    实力担当

　　为中国高铁打CALL  |  建议转发朋友圈

　　一列重达450吨的“复兴号”

　　从十几公里外疾驰而来

　　与一块横在路中的普通玻璃“亲密接触”

　　玻璃毫发无损，还为“复兴号”心动亮灯

　　哈哈哈！一段视频告诉你

　　复兴号“飞”吻玻璃是啥样的画风

　　好吧！到了该你点赞的时候了

　　来源：央视、中国中车 

责任编辑：张义凌

复兴玻璃丁波
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