复兴号安全测试:急刹后“吻”上一块普通玻璃(图)

原标题：复兴号安全测试：疾驰中刹车，精准亲吻铁轨上一块普通玻璃
极限挑战 实力担当
为中国高铁打CALL | 建议转发朋友圈
一列重达450吨的“复兴号”
从十几公里外疾驰而来
与一块横在路中的普通玻璃“亲密接触”
玻璃毫发无损，还为“复兴号”心动亮灯
哈哈哈！一段视频告诉你
复兴号“飞”吻玻璃是啥样的画风
好吧！到了该你点赞的时候了
来源：央视、中国中车
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 刚宣布驱逐俄外交官 6国又要抵制世界...
- 【 军事 】 辽宁舰携40战舰现南海 美呼难以置信
- 【 财经 】 中美贸易逆差从何来？美国真吃亏了吗...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 张继科公开认爱景甜 海边牵手超甜蜜
- 【 科技 】 独家专访库克：如何给iPad添加教育属...
- 【 教育 】 担心男生太娘 浙江一中学推阳刚体育课
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有