为何沙尘暴来了不发空气污染红色预警？ 官方回应

中新网3月28日电 据北京市环境保护监测中心官方微博消息，针对“为什么沙尘暴来了不发空气污染红色预警”的疑问，北京市环境保护监测中心表示，沙尘暴属于天气现象，沙尘预警是由气象台发布，而不是空气重污染应急指挥部。

3月28日，雾霾沙尘齐聚京城，除此前启动的空气重污染橙色预警之外，官方还发布了今年首个沙尘蓝色预警，空气质量已达到严重污染水平。图为一对情侣在北京故宫附近拍摄婚纱照。 中新社记者 杜洋 摄

北京市环境保护监测中心科普称，沙尘暴指强风将地面大量尘沙卷入空中使空气特别浑浊，水平能见度低于1千米的天气现象。由于沙尘暴属于天气现象，所以沙尘预警是由气象台发布，而不是空气重污染应急指挥部。

针对此次沙尘影响，北京市气象台已于28日5时35分发布沙尘蓝色预警信号，同时，这也是今年的首个沙尘预警。而北京市由于3月26-28日持续不利的气象条件导致空气重污染过程，北京市空气重污染应急指挥部已于3月26日0时至28日24时实施空气重污染橙色预警。所以，28日是有两个预警共同存在的。

虽然沙尘暴是天气现象，但是会对空气质量造成很明显的影响。就今天的情况来看，沙尘暴造成北京市PM10浓度急剧升高，PM2.5浓度也持续较高水平。

北京市环境保护监测中心指出，沙尘暴除了大风之外，还混有大量的尘埃颗粒、花粉、细菌和病毒以及其他一些对人体有害的物质。虽然沙尘暴多为大颗粒，但是，由于基数太大，所以其中的细颗粒物也就是PM2.5量不小。因此，在沙尘到来时，大家也要像应对空气重污染时一样减少外出，带好口罩，注意健康防护。

责任编辑：桂强