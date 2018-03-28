发改委：中国将推动与周边国家能源设施互联互通

原标题：李朴民：中国将推动与周边国家能源基础设施的互联互通

中新网北京3月28日电 （记者 周锐）中国国家发改委秘书长李朴民28日在京透露，中国将推动与周边国家能源基础设施的互联互通。以“一带一路”沿线国家，加快实施一批条件成熟、效益显著的清洁能源开发和电网互联互通项目。

国家发改委秘书长李朴民。中新社记者 杨可佳 摄

李朴民是在出席由全球能源互联网发展合作组织主办的“2018全球能源互联网大会”时说这番话的。

李朴民表示，近年来，国家发改委会同有关方面积极推动能源消费革命，稳步推进能源互联网建设，取得了积极的成效。

一是加强战略规划的顶层设计。2016年国家发改委与国家能源局出台了《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》，目前能源互联网各项工作正在有序推进。

二是加快构建清洁低碳能源体系。到2017年底中国水电、核电、风电、天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的比重已经达到20.8%，比上年同比提高1.3个百分点，其中风电、太阳能发电装机规模接近3亿千瓦，占总发电装机比重的16.5%。

三是深化与周边国家互联互通。这是构建全球能源互联网的重要内容。经过多年努力，中国与俄罗斯、蒙古、越南、老挝、缅甸等周边国家实现了部分电力的互联，基本建成西北、东北、西南三大陆上油气战略的运输通道。

四是支持合作组织开展相关工作。去年5月，“一带一路”国际合作高峰论坛召开期间，合作组织与有关国际组织签署了合作备忘录，进一步推动了能源互联网的国际合作。

李朴民表示，下一步国家发改委将继续深度推进能源革命，促进全球能源互联网建设，实现绿色低碳发展。

一是持续深入推进能源战略。深化2035、2050能源发展若干重大问题建设，开展农村能源革命行动，推动非化石能源由规模化发展向高质量发展转变，推进化石能源清洁高效利用，加快构建清洁低碳安全高效的现代能源体系。

二是稳步推进国内能源互联网建设。优化油气管网和电网的布局，提高国内能源资源优化配置能力，加快能源互联网示范项目建设，研究提出相应的配套措施，为能源互联网新模式、新业态发展预留充足的空间。

三是推动与周边国家能源基础设施的互联互通。以“一带一路”沿线国家，加快实施一批条件成熟、效益显著的清洁能源开发和电网互联互通项目。进一步完善和扩大现有油气战略通道，加强与东南亚等周边国家电网的电网规划研究，实现能源优化高效配置。

四是持续深化国际能源合作。与有关国家和地区共同推进能源基础设施规划布局、标准规范、法律事务等对接，继续支持合作组织开展相关工作，为基础设施联通提供机制保障。

责任编辑：桂强