朝鲜半岛南部今天发生的这件事让网友泪目

原标题：“大新闻”不断的今天，半岛南部发生的另一件事令人百感交集

参考消息网3月28日报道（文/芮思客）今天（28日）的你们，想必都已被这段画面刷屏：

上午十点的韩国仁川机场，阳光努力穿透厚重的雾霾，洒在肃穆而立的中韩两国士兵的身上。

在这里，中韩双方对2017年发掘确认的20位志愿军烈士遗骸进行交接。

中国人民解放军仪仗队士兵郑重接过收殓志愿军烈士遗骸的棺木。

中国驻韩国大使邱国洪一一为棺木铺盖五星红旗。

“祖国接你们回家！”

随着中国民政部副部长高晓兵的深情呼唤，士兵们高高托起棺木，列队走向等候在一旁的中国人民解放军空军接运专机。

极致礼遇，极尽哀荣。

20位志愿军烈士英魂，启程回家——

3月28日，在韩国仁川国际机场，中方礼兵护送志愿军烈士遗骸上飞机。（新华社）

网友泪目：“欢迎英雄回家！”

对于20位志愿军烈士而言，这是一场时隔60年的重逢。

而他们，同时也是自2014年中韩启动中国志愿军遗骸移交工作以来，第五批回到祖国的英魂。

“欢迎回家！”

简单的四个字，寄托了两万多个日夜的思念与亏欠。

今天，中国的社交媒体，被这群终于回家的“最可爱的人”刷屏。

五年来，在韩志愿军遗骸的“每一次回家”都感动无数国人，而现代中国叙事下英雄回家的故事也吸引着世界的目光。

社交媒体上，来自全球各地的网友同时观看英雄回家的视频并为此深受感动。

“一名中国军官致以敬礼，因为20位志愿军的遗骸韩国停留数十年后，终于要回到中国了。”

法新社在报道中这样描述中国解放军向在韩志愿军遗骸敬礼的一幕。

法新社报道截图

新加坡《海峡时报》报道认为，中国政府在传统清明节前夕将志愿军遗骸迎接回家，这一时机的选择富有深意。

在辽宁社科院研究员吕超看来，数年来中国坚持高规格礼遇、接烈士们回家，是中国政府对军人的关怀，也是人民对英雄的崇敬，更是对全社会一次深刻的爱国主义教育。

烈士的回家之路，“萨德”也没有阻挡住

2014年437名，2015年68名，2016年36名，2017年28名，2018年20名……

目前，经由韩国移交后回到祖国怀抱的烈士为589名。

589，一个再普通不过的数字。

589位烈士，却涤荡着战争的残酷和英雄的荣耀。

60年前，无数志愿军战士步入朝鲜战场，并献出生命。

战争结束后，韩方曾向朝方移交过1万余具中国志愿军遗骸。

但从上世纪90年代初起，韩国军方开始临时保管志愿军遗骸。

于是，就有了那片著名的“无名”墓园。

朝鲜军中国军墓地的中国志愿军墓碑。（韩联社）

在距离朝韩军事分界线五公里左右的京畿道坡州市墓园里，所有的墓碑都整齐划一地朝向北方，绝大部分墓碑上都写着“无名人”。

英雄将士，烈骨忠魂，就这样“无名”地长眠在了异国他乡。

直到2013年6月，时任韩国总统朴槿惠在访华期间主动提及，韩方有意归还朝鲜战争时期的中国志愿军遗骸。

当年12月，中韩双方就达成共识。

此后，中国志愿军烈士遗骸发掘工作正式启动。

据当时的韩国国防部遗骸发掘工作的负责人介绍，参与发掘工作的技术人员克服天气寒冷、雪天冻土等困难，耗时一周多的时间，完成遗骸出土工作，并对这些遗骸进行清洗和干燥。接着，对遗骸和遗物进行整理分类，并再次进行精密的鉴定识别并记录。

经过多次鉴定和识别，第一批437位志愿军烈士终于在2014年3月回到祖国。

也正是从这个时候起，长眠他乡60余载的中国志愿军忠魂陆续踏上回乡之路。

根据中韩双方达成的协议，韩方五年来一直对在韩志愿军烈士遗骸进行发掘和鉴定，并在每年清明节前夕与中方进行一次常态化交接。

“遗体遣返已成为洗去战争伤疤的新契机，并将韩中两国之间的友谊向前推进了一步。”在2016年第三次遗骸移交时，韩方如此表示。

外界还注意到，即使是在因“萨德”问题而令中韩关系跌入低谷的2017年，遗骸移交工作也没有中断。

“虽然当时中韩两国关系已经因为‘萨德’而蒙上阴影，但已持续三年的交接仍未停止。”美国合众国际社的报道说。

合众国际社报道截图

韩国防长首次出席交接仪式，望改善双边关系

值得一提的是，从2014年至今的五次在韩中国志愿军遗骸移交仪式中，这一次有些特别——韩国国防部长宋永武亲自主持交接仪式。

“韩国防长出席移交仪式尚属首次。”韩联社如是说。

韩联社援引韩国国防部消息称，宋永武长官亲自主持交接仪式，是为释放韩中两国面向未来改善双边关系的积极信号。今后韩方将继续送还志愿军遗骸，为发展两国关系而努力。

“韩国国防部长出席交接仪式，传达了韩方的善意，以及希望加强沟通、促进两国关系进一步缓和的意愿。”吕超说。

不仅如此，吕超还告诉小锐，韩方在发掘及安放志愿军遗骸等过程中，对烈士们表现出了充分的尊重，并以较高规格的礼仪进行移交。

3月28日，在韩国仁川国际机场，韩方（右）向中方礼兵移交中国人民志愿军烈士遗骸。（新华社）

韩媒在报道中强调，韩方自2014年起，每年都会在清明节前夕对华移交志愿军遗骸。

在吕超看来，这一举动体现了韩方希望释放“友好”之意。“在清明前夕归还英灵，满足了中国人的感情需要，符合东方传统观念”。

“中韩关系还没有恢复到历史最好水平，两国需要用智慧来克服当前的困难。特别是关于‘萨德’问题，韩方应该给出更加明确的态度，这对中国人民来说，才是真正的更友好的表示。”吕超补充道。

责任编辑：桂强