公安部：推动在全国开展机动车不礼让斑马线治理

原标题：公安部交通管理局：推动在全国开展机动车不礼让斑马线治理

近日，公安部交通管理局下发《关于进一步加强机动车不礼让斑马线治理工作的指导意见》，推动在全国开展机动车不礼让斑马线治理，建立常态长效治理机制，

《意见》要求各地公安交管部门坚持专项整治与常态治理相结合，坚持现场执法与科技应用相结合，坚持秩序整治与宣传引导相结合，坚持严格执法与优化交通控制相结合，坚持治理机动车不礼让斑马线与治理行人、非机动车闯红灯相结合。要通过宣传引导先行，推动让行规则社会熟知，宣传曝光不礼让违法典型案例，推动公交车、出租车、公务车等重点车辆带头礼让。

市民在交通斑马线上等待汽车通过。东方IC 资料图

《意见》要求坚持常态长效治理，强化日常执法管理，突出重点区域、城市主干路等执法管控重点区域。在治理机动车不礼让的同时，加强行人、非机动车闯红灯等违法行为治理，并适时组织整治行动。要深化科技应用，推广不礼让抓拍系统，试用闯红灯抓拍警示设备。

同时，《意见》要求各地对所有路口路段进行全面排查，按照《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038—2015）、《人行横道信号灯设置规范》（GA/T851—2009）、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886—2016）等标准规范，合理增设行人过街设施，完善交通标志标线，优化交通信号灯，科学应用右转专用信号、行人二次过街、请求式按钮等控制方式，有效均衡行人、非机动车过街和机动车通行需求。要推动社会共治，协调文明办、团委等部门，开展文明劝导活动，推动建立信用惩戒机制，发动群众共同参与治理，增强社会监督，引导交通参与者自觉守法。

公安部提醒广大交通参与者，机动车礼让斑马线是驾驶人的法定义务，行人、非机动遵守交通信号灯同样也是法定义务，行人和非机动车驾驶人遇机动车停车让行时，请尽快通过斑马线，共同建设守法文明、安全有序的交通环境。

责任编辑：张义凌