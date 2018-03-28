香格里拉纳帕海现大量死鱼 官方：无序放生等所致

图为纳帕海湖区的死鱼。 钟欣 摄

中新网昆明3月28日电 （记者 胡远航）近日，云南省迪庆州香格里拉市纳帕海湖区出现大量死鱼引发关注。记者28日从香格里拉市委宣传部获悉，死鱼系无序放生加之湖体水域面积季节性缩减所致；目前，死鱼已清理完毕。

2月中旬以来，陆续有网友反映：纳帕海湖区出现大量死鱼。网友提供的视频显示，湖边漂满了死鱼，有的已经腐烂。

图为当地组织人员清理死鱼。 钟欣 摄

香格里拉市委宣传部28日回应称，纳帕海之所以出现鱼类大量死亡，一是广大民众无序放生，将各种鱼类投放到纳帕海，承载过量造成放生鱼类死亡；二是纳帕海属于季节性湖泊，当年6月至次年1月水域面积大，鱼类食物丰富，繁殖速度也快。等到次年2月至3月，水域面积急剧缩减，加之去年底今年初降水过少，鱼类过多出现缺氧，从而导致了鱼类的大量死亡。

图为当地组织人员清理死鱼。 钟欣 摄

事发后，当地连续多日开展了湖区死鱼清理作业。截至目前，死鱼已清理完毕。

香格里拉市委宣传部表示，接下来，当地还将有针对性地开展宣传教育活动，引导民众文明、科学放生；并努力协调各方保持湖区合理水位，尽可能地减少污染，让纳帕海湿地充分发挥其生态效益和社会效益。

责任编辑：桂强