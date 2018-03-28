香格里拉纳帕海现大量死鱼 官方：无序放生等所致

图为纳帕海湖区的死鱼。 钟欣 摄
中新网昆明3月28日电 （记者 胡远航）近日，云南省迪庆州香格里拉市纳帕海湖区出现大量死鱼引发关注。记者28日从香格里拉市委宣传部获悉，死鱼系无序放生加之湖体水域面积季节性缩减所致；目前，死鱼已清理完毕。
2月中旬以来，陆续有网友反映：纳帕海湖区出现大量死鱼。网友提供的视频显示，湖边漂满了死鱼，有的已经腐烂。
图为当地组织人员清理死鱼。 钟欣 摄
香格里拉市委宣传部28日回应称，纳帕海之所以出现鱼类大量死亡，一是广大民众无序放生，将各种鱼类投放到纳帕海，承载过量造成放生鱼类死亡；二是纳帕海属于季节性湖泊，当年6月至次年1月水域面积大，鱼类食物丰富，繁殖速度也快。等到次年2月至3月，水域面积急剧缩减，加之去年底今年初降水过少，鱼类过多出现缺氧，从而导致了鱼类的大量死亡。
图为当地组织人员清理死鱼。 钟欣 摄
事发后，当地连续多日开展了湖区死鱼清理作业。截至目前，死鱼已清理完毕。
香格里拉市委宣传部表示，接下来，当地还将有针对性地开展宣传教育活动，引导民众文明、科学放生；并努力协调各方保持湖区合理水位，尽可能地减少污染，让纳帕海湿地充分发挥其生态效益和社会效益。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 刚宣布驱逐俄外交官 6国又要抵制世界...
- 【 军事 】 辽宁舰携40战舰现南海 美呼难以置信
- 【 财经 】 中美贸易逆差从何来？美国真吃亏了吗...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 张继科公开认爱景甜 海边牵手超甜蜜
- 【 科技 】 独家专访库克：如何给iPad添加教育属...
- 【 教育 】 担心男生太娘 浙江一中学推阳刚体育课
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有