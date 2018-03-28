公安部领导班子新增两员：副部长许甘露和孙力军

原标题：公安部领导班子新增两员：副部长许甘露、孙力军
公安部领导班子近日又有调整。
澎湃新闻（www.thepaper.cn）3月28日查询公安部官网首页“领导信息”一栏注意到，公安部领导班子新增两员：副部长、国家移民管理局局长许甘露以及副部长孙力军。
官方简历显示，许甘露出生于1962年1月，福建同安人，1982年9月加入中国共产党，1979年12月参加工作，厦门大学世界经济专业毕业，在职研究生学历，副总警监警衔。
许甘露历任公安部警务保障局副局长（正局级）、交通管理局局长，河南省副省长、省公安厅厅长，河南省委常委、政法委书记等职。目前，许甘露担任公安部党委委员、副部长，国家移民管理局党组书记、局长。
其中，国家移民管理局是此次党和国家机构改革中新组建的单位。
据中共中央今年3月印发的《深化党和国家机构改革方案》，为加强对移民及出入境管理的统筹协调，更好形成移民管理工作合力，将公安部的出入境管理、边防检查职责整合，建立健全签证管理协调机制，组建国家移民管理局，加挂中华人民共和国出入境管理局牌子，由公安部管理。
出生于1969年1月的孙力军是山东青岛人，1997年12月加入中国共产党，1988年9月参加工作，澳大利亚新南威尔士州州立大学公共卫生和城市管理专业毕业，在职研究生学历，副总警监警衔。孙力军现任公安部党委委员、副部长兼一局二十六局局长、港澳台办公室主任。
此前，澎湃新闻报道了公安部领导班子近期的人事调整。其中，原任公安部党委副书记、常务副部长的傅政华已出任司法部部长；原任公安部党委副书记、副部长的黄明已出任应急管理部党组书记；王小洪已任公安部党委副书记、分管日常工作的副部长。
目前公安部领导班子成员包括：部长赵克志，分管日常工作的副部长王小洪，副部长孟宏伟、侍俊、李伟，中央纪委驻公安部纪检组组长邓卫平，副部长孟庆丰，副部长、国家移民管理局局长许甘露，反恐专员刘跃进，副部长孙力军，部长助理王俭。
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