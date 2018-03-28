北京2018年内基本实现平原村庄“无煤化”

原标题 北京：2018年内基本实现平原村庄“无煤化”

新华社北京3月28日电（记者李萌） 记者28日从北京市农村工作会议获悉，2018年北京将继续推进农村煤改清洁能源工作，完成450个村庄煤改电、煤改气任务，年内基本实现全市平原地区村庄“无煤化”。

据介绍，北京农村煤改清洁能源工作从试点到铺开已经实施5年时间，2018年将从“工程建设模式”提升到“机制管护模式”，坚持以电为主，优先考虑煤改电。北京市政府有关负责人表示，将充分总结经验、不断改进技术、改善服务，统筹好房屋保温与设备改造、供电供气与运行维护、安全使用与应急管理，切实让农民用得起、用得好、用得久。

记者从北京市农村工作委员会了解到，2017年北京市完成了901个村庄、36.9万户的煤改清洁能源工作，超额完成201个村庄。目前，北京全市已经有2500多个村庄、约95万户实现了“无煤化”。按照燃煤供暖负荷计算，一个取暖季可以减少散煤燃烧约300万吨。

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