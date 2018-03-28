原标题 综合消息：国际社会高度关注金正恩对中国进行非正式访问

新华社北京3月28日电 综合新华社驻外记者报道：应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于3月25日至28日对中国进行非正式访问。国际社会对此高度关注，普遍认为此访对于朝鲜半岛乃至地区局势进一步缓和具有积极意义。

俄罗斯外交部发表声明，欢迎中朝领导人会谈，重申愿继续与中方紧密合作，推动通过政治外交手段、由所有相关方直接对话以综合解决东北亚地区问题。

韩国外交部发表评论，对中朝领导人在北京举行会谈表示欢迎，表示韩方期待朝鲜领导人此次对中国的访问有助于推动朝鲜半岛无核化以及构筑半岛和平。

朝中社、今日俄罗斯通讯社、美联社、韩联社、共同社、路透社、法新社等以及世界其他主要媒体都对金正恩访问中国、中朝领导人举行会谈进行了报道。

朝中社报道认为，金正恩对中国进行历史性访问，受到中国党和国家领导人的热烈欢迎和极具诚意的款待。此次访问成为继承朝中两国老一辈领导人缔造的值得骄傲的历史和传统、朝着新的更高阶段扩大发展朝中友好关系的“重大契机”。

今日俄罗斯通讯社报道说，金正恩此访表明中朝友谊依然牢不可破。在新形势下传承并发展朝中友谊，是朝方的战略选择。此外，在朝鲜半岛形势发生积极变化的背景下，与中国协调解决朝核问题立场，也是金正恩此次访华的主要目的。

俄罗斯《生意人报》报道说，金正恩选择中国作为首次出访目的地，意在表明中朝关系稳固。此外，金正恩还向中方通报朝鲜半岛局势的最新变化，寻求协调双方立场，这表明中国在解决朝鲜半岛核问题方面具有重要的影响力。

韩国《韩民族日报》报道说，金正恩此访传递出正面信号：要想通过南北、朝美首脑会晤解决朝鲜半岛核问题，构筑半岛永久和平体系，中国的积极作用必不可少。中方解决半岛问题的政策与韩方相近，参与半岛相关问题解决理所当然。

美国有线电视新闻网报道说，金正恩将自己的首次出访选在中国，旨在增进中朝两国关系发展。在与中国领导人会谈中，金正恩表达了继承朝中友好传统、珍视朝中友谊的意愿，他还承诺致力于实现朝鲜半岛无核化以及朝鲜半岛的和平。

日本《产经新闻》报道说，此访是金正恩成为朝鲜最高领导人以来的首次出访，再次凸显中国对朝鲜半岛问题不容忽视的影响。（参与记者：胡晓光、吴刚、陆睿、姜俏梅、彭纯、朱东阳、刘晨）

责任编辑：张岩