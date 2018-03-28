建行行长王祖继：房贷执行政策偏紧是必然趋势

原标题 建行行长：房贷执行政策偏紧是必然趋势，价格就会水涨船高

今年的房贷市场将怎么走？占据市场最大份额的中国建设银行（601939.SH，00939.HK）给出的答案是：政策会偏紧、房贷价格也会水涨船高。

“按揭贷款首付比例在提升，为防控风险隐患对客户的审查也趋于严格，大家在规模调整和风险防控，包括执行政策方面偏紧是一种必然的趋势，所以价格就会水涨船高，不会再出现前些年有八折或者是九折的情况，这是市场正常发展的趋势。同时，也有利于现在国家对房地产政策调控真正落实。”建设银行行长王祖继3月28日在该行2017年度业绩发布会上表示。

根据建行2017年年报，截至2017年末，该行个人住房贷款余额4.21万亿元，较上年新增6274.2亿元，增幅17.50%，余额居同业首位。

2017年建行的个人消费贷款新增规模位居各家银行之首，但如何防控资金流入楼市、股市？

对此，王祖继表示，该行消费贷的主要客户是资产存量客户、公积金贷款客户和工资代发客户，“资金用途上，我们的信用贷款是直接放在我们规定的银行卡上，限定了它不可能进入房地产的支付领域。”

在整体资产质量方面，2017年末，建行的不良贷款率1.49%，较上年下降0.03个百分点，不过不良贷款余额较上年增加136.01亿元。

“建设银行的资产质量，包括不良贷款的逾期贷款已经企稳，未来不良贷款上应该是走向稳中可控，稳中可降，稳中向好，这样的态势是不会有太大的改变，但是期间会有所波动，要看经济的走势。”该行首席风险官廖林在发布会上表示。

在农行稍早前抛出1000亿元的非公开发行A股股票预案后，市场对其他各家银行的资本充足率情况格外关注。

对此，王祖继表示，建行保持很好的资本充足水平，资本管理和资本运营是有效的，“目前来讲，在同业当中，我们是资本工具使用最少的银行，实现了始终保持资本充足率很高的水平 。”

截至2017年末，建行的资本充足率为15.50%，一级资本充足率13.71%，核心一级资本充足率13.09%，与 2016 年12月31日相比，分别上升0.56、0.56和0.11个百分点。

在赚钱能力上，2017年建行实现归属于该行股东的净利润2422.64亿元，同比增长4.67%，日赚超过6.6亿元。

责任编辑：张岩